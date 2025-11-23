A maioria dos brasileiros (64%) declarou não consumir álcool em 2025, um aumento de abstinentes em relação a 2023, quando 55% disseram não beber, de acordo com uma pesquisa realizada pela Ipsos-Ipec, a pedido do Cisa (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool). A mudança é reflexo principalmente do recuo do consumo entre os adultos jovens de 18 a 34 anos.

A abstinência aumentou de 46% para 64% entre as pessoas de 18 a 24 anos e de 47% para 61% entre os de 25 a 34 anos. De acordo com Mariana Thibes, doutora em sociologia e coordenadora do Cisa, os dados confirmam que os jovens brasileiros, assim como é observado internacionalmente, estão bebendo menos.

"Além do aumento da abstinência, o consumo abusivo de álcool na faixa etária dos 18 a 24 anos diminuiu de 20% para 13% em dois anos, e a maioria deles, quando bebe, consome uma ou duas doses por ocasião", ressalta, em comunicado.