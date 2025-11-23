Uma nova pesquisa descobriu um efeito positivo do café para o coração. Realizado pela Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, e pela Universidade de Adelaide, na Austrália, o estudo revela que o consumo de uma xícara da bebida por dia pode reduzir a fibrilação atrial (um tipo de arritmia cardíaca) em 39%.

O estudo recrutou 200 pacientes consumidores de café com fibrilação atrial persistente ou uma condição relacionada chamada flutter atrial, juntamente com histórico de fibrilação atrial.

Eles foram submetidos à aplicação de um único choque elétrico (cardioversão elétrica) para restaurar o ritmo cardíaco normal.