Os visitantes da 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontecerá de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, terão a oportunidade de ver de perto alguns dos carros mais raros e cobiçados do mundo.
Esses veículos estarão em exposição no Dream Lounge, área exclusiva que oferecerá uma experiência premium, desenvolvida em parceria com o Motorgrid Brasil, o maior grupo de proprietários de hypercars da América Latina.
Entre os modelos já confirmados estão o exclusivo Rolls Royce Cullinan Novitec Spofec Overdose, um dos SUVs mais luxuosos do mundo, equipado com motor V12 e avaliado em mais de R$ 8 milhões.
Lá estará ainda o impressionante Lamborghini Revuelto LP 1015-4, superesportivo híbrido de última geração, que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos e tem seu preço estimado em mais de R$ 7,5 milhões.
O espaço também contará com o Chevrolet Corvette Stingray 1 LT conversível, um dos esportivos mais famosos da história, equipado com motor V8 6,2 litros de 495 cv.
Destaque ainda para o McLaren Artura, primeiro plug-in híbrido da fabricante britânica, recentemente eleito Carro de Performance do Ano de 2025 pela revista Auto Express, e para o Porsche 992.2 GT3 PTS, com preço estimado em aproximadamente R$ 2 milhões.
A seleção inclui o único Lamborghini Aventador SV em solo brasileiro, equipado com motor V12 6,5 litros de 750 cv. Avaliado em aproximadamente R$ 8,5 milhões, é um verdadeiro ícone da engenharia automotiva e da exclusividade.
O maior da América Latina
Salão Internacional do Automóvel de São?Paulo 2025 começa neste sábado (22) (Foto: Divulgação)
O Salão Internacional do Automóvel de São?Paulo é o maior encontro da indústria automotiva da América Latina. Reconhecido como a vitrine oficial para os principais lançamentos do mercado, promove experiências imersivas e aproxima os visitantes das inovações tecnológicas que vão moldar o futuro da mobilidade. Organizado pela RX, o Salão retorna em 2025 com sua 31ª edição, deste sábado (22)?a?30 de novembro, no Distrito Anhembi (SP). O evento tem 24 das mais importantes marcas do mercado, além de trazer dezenas de modelos icônicos e exclusivos. Serão nove dias de exibição que, em sua última edição, recebeu cerca de 700 mil visitantes.
31ª edição do evento tará lançamentos e muitas atrações
Plymouth Superbird 1970 (Foto: Divulgação)
A 31ª edição do evento reunirá grandes marcas como BYD, Caoa, Caoa Chery, Citroën, Denza, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Leapmotor, Lecar, Lexus, MG Motors, Mitsubishi, Omoda & Jaecoo, Peugeot, RAM, Renault, Suzuki Motos, Toyota e Vespa, que vão apresentar suas principais novidades para os visitantes.
Os clássicos também terão destaque com o espaço Memória sobre Rodas, de curadoria do Dream Car Museum, que exibirá veículos raros e icônicos como o Lamborghini Miura P400 S 1969 e o Plymouth Superbird 1970, e o CARDE Arte Design Museu, que trará linha do tempo interativa com modelos marcantes de edições anteriores como VW Kombi 1960, Ferrari F40 e VW Gol GTI 1989.
Os fãs de velocidade e customização poderão ainda aproveitar a Racing Game Zone by João Barion, com simuladores de drift de última geração, e o novo Corvette C7 Z06 do piloto, além da Arena de Customização by Batistinha, que mostrará ao vivo o processo criativo e técnico das modificações automotivas.
O público também terá a oportunidade de testar veículos elétricos, híbridos e a combustão no Drive Experience, uma pista indoor projetada para receber mais de 10 mil test drives, e experimentar simuladores no espaço dedicado ao FIA WEC - Rolex 6 Horas de São Paulo, garantindo muita emoção e interatividade.
SERVIÇO
31º Salão Internacional do Automóvel de São?Paulo
De 22 a 30 de novembro de 2025 - Distrito Anhembi - São?Paulo/SP.?
Rua Olavo Fontoura, 1209
Ingressos: www.salaodoautomovel.com.br
Mais supercarros
Ferrari 12 Cilindri (Foto: Mr.choppers/Divulgação)
Outros supercarros já confirmados incluem a Ferrari 12 Cilindri, que teve sua primeira unidade colocada à venda no Brasil no primeiro trimestre de 2025 por R$ 7,9 milhões. Também estará presente o exclusivo Ford GT Carbon Series, edição especial do lendário Ford GT em fibra de carbono.
Existem apenas quatro unidades no país, avaliadas na casa de R$10 milhões. Também estará no Salão do Automóvel o McLaren Senna, hipercarro desenvolvido em homenagem ao brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1 que teve somente 500 unidades fabricadas.
Para viver essa experiência exclusiva a RX, empresa organizadora do evento, colocou à venda uma cota de ingressos VIP para o Dream Lounge. O pacote oferece uma série de serviços personalizados, incluindo coquetelaria e cenários instagramáveis. Estas entradas são comercializadas exclusivamente pelo site oficial do evento, o www.salaodoautomovel.com.br.
"Esta edição do Salão do Automóvel promete ser a maior e mais espetacular da história. Será uma celebração da paixão pelo automóvel, que atravessa mais de seis décadas no Brasil, reunindo modelos exclusivos que vão impressionar todos os visitantes. Mal podemos esperar para receber o público e proporcionar uma experiência única e inesquecível", afirma Thiago Braga Ferreira, gerente executivo do Salão do Automóvel.