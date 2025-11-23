Os visitantes da 31ª edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que acontecerá de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi, terão a oportunidade de ver de perto alguns dos carros mais raros e cobiçados do mundo.

Esses veículos estarão em exposição no Dream Lounge, área exclusiva que oferecerá uma experiência premium, desenvolvida em parceria com o Motorgrid Brasil, o maior grupo de proprietários de hypercars da América Latina.

Entre os modelos já confirmados estão o exclusivo Rolls Royce Cullinan Novitec Spofec Overdose, um dos SUVs mais luxuosos do mundo, equipado com motor V12 e avaliado em mais de R$ 8 milhões.