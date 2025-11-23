As mudanças na estrutura do esqueleto que revelam a transformação de certos lobos em cães domésticos começaram há pouco mais de 10 mil anos, no fim da Era do Gelo, indica um novo estudo.

Embora a grande maioria das raças atuais de cachorros seja resultado de cruzamentos intensivos bem mais recentes, da segunda metade do século 19 em diante, o trabalho também mostra que a diversificação de formas da espécie que vemos hoje já tinha começado há milhares de anos, relativamente pouco tempo depois dessa fase inicial da domesticação.

Os dados foram apresentados em artigo no periódico especializado Science, um dos mais importantes do mundo. Trata-se de mais uma peça no quebra-cabeças da domesticação dos cães, quase certamente os mais antigos companheiros não humanos da nossa espécie, cuja origem exata a partir dos lobos ainda é misteriosa, apesar dos muitos estudos sobre o tema.