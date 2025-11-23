Em um país que vem consolidando sua posição como polo de inovação e tecnologia, a trajetória da Nacional Ossos é um exemplo de como a pesquisa e o empreendedorismo podem colocar o Brasil no mapa das soluções globais em saúde. Fundada em 1995 na cidade de Jaú, a empresa é pioneira na América Latina na produção de ossos sintéticos voltados ao ensino e hoje exporta para mais de 60 países.

O que começou como um experimento artesanal entre os fundadores Fabiana Franceschi e Paulo Costa Silva Filho tornou-se uma das mais respeitadas companhias do mundo no desenvolvimento de modelos anatômicos realistas. Seus modelos de ossos artificiais humanos e animais, usados por instituições de ensino na área de saúde, indústrias ortopédicas e consultórios médicos e odontológicos, possuem fidelidade surpreendente: reproduzem a anatomia interna e externa com densidades e texturas semelhantes às do osso real.

Mais do que simples réplicas, essas estruturas têm papel essencial na formação em ortopedia e veterinária. "Elas garantem segurança, padronização e repetibilidade nos treinamentos, essenciais para o avanço da medicina moderna. Além disso, reduzem a dependência do material biológico, cujo acesso é restrito", explica Fabiana.