Nos projetos de marcenaria, a definição das portas de armário, especialmente as de closet e guarda-roupas, não prevalece apenas no necessário movimento de abrir e fechar.
Além de acomodar e ocultar os conteúdos internos, elas delimitam o volume e conferem ritmo visual aos ambientes, uma vez que o acabamento certo faz delas elementos que se sobressaem no décor dos ambientes.
As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, enfatizam que as portas não são apenas detalhes técnicos da marcenaria. "Na verdade, são elas quem chamam a atenção para o móvel", dizem.
MATERIAIS E ACABAMENTOS
O material define o caráter da porta e interfere diretamente na atmosfera do ambiente. Para tanto, o MDF laqueado é uma das alternativas mais versáteis, permitindo acabamentos dentro de uma ampla paleta de cores.
Todavia, Danielle ressalta que os vidros estão ganhando força nos projetos de interiores, seja em versões jateadas, transparentes, fumês ou reflecta. "Amamos o efeito elegante que se tornou ainda mais valorizado", entrega.
"As portas espelhadas e com vidros valorizam qualquer ambiente, mas para quem busca aquele toque caloroso, os acabamentos amadeirados ou com textura de tecido são imbatíveis", adiciona Paula.
Elas não são todas iguais
Na atmosfera intimista deste dormitório projetado pelas arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, a porta mimetizada separa o ambiente do banheiro e do closet
Embora a função principal seja única, as profissionais sinalizam que o modelo certo é parte da arquitetura funcional, devem se integrar à rotina do morador, facilitar o uso diário e se adequar às dimensões do ambiente. "E claro, é preciso que estejam em consonância com a estética do projeto", complementam.
Assim, a tipologia é definida junto com o layout: no caso de um closet pequeno, as portas de correr otimizam a área disponível e liberam a circulação.
De acordo com Paula, as tradicionais portas de abrir funcionam bem em espaços amplos, já que exigem área livre para o giro das folhas. Como benefícios, oferecem acesso total ao interior do armário, são muito resistentes e de fácil manutenção.
No caso das portas de correr, que integra um sistema que desliza sobre os trilhos, Danielle relata que elas são queridinhas nos projetos contemporâneos justamente por entregarem continuidade visual e não interferirem na circulação. "Por isso são perfeitas em áreas compactas", pontua.
Os espelhos são opções de acabamento que podem compor as portas de abrir, de correr e até as basculantes. Além de refletirem o visual dos moradores, o material contribui com ambientes de pouca iluminação. "Por irradiarem a luz, eles se somam no objetivo de ampliar a percepção de espaço", explica Paula.
Puxadores em alta
Os puxadores são o toque final no design das portas e para elas o segredo está em equilibrar ergonomia e estética. "Esses detalhes são responsáveis entregam o sentido de conforto e refinamento", finaliza a dupla da Dantas & Passos Arquitetura. Entre os mais desejados do momento estão:
Puxadores cava: discretos e integrados à porta para um visual contínuo.
Perfis metálicos: preto, dourado ou cobre são ultra modernos.
Sistemas touch: dispensam puxadores e funcionam com apenas um leve toque para abrir ou fechar, criando um efeito tecnológico e prático.
Os tipos de portas
Na circulação de entrada deste dormitório concebido pelas arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, a personalização de gavetas verticais para a exposição dos lenços e colares da moradora (Foto: Henrique Ribeiro/Divulgação)
Portas de puxar: Similares ao funcionamento das portas de abrir, a variação com puxadores aparentes e marcantes reforçam a presença da marcenaria e são indicadas para quem deseja um estilo mais clássico ou personalizado.
Portas mimetizadas: Integradas à parede ou à marcenaria, as portas mimetizadas propiciam um aspecto contínuo e minimalista que valoriza o ambiente.