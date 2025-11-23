Nos projetos de marcenaria, a definição das portas de armário, especialmente as de closet e guarda-roupas, não prevalece apenas no necessário movimento de abrir e fechar.

Além de acomodar e ocultar os conteúdos internos, elas delimitam o volume e conferem ritmo visual aos ambientes, uma vez que o acabamento certo faz delas elementos que se sobressaem no décor dos ambientes.

As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, enfatizam que as portas não são apenas detalhes técnicos da marcenaria. "Na verdade, são elas quem chamam a atenção para o móvel", dizem.