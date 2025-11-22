22 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SUPERLIGA

Sesi Bauru encara o Vôlei Renata neste sábado no Ginásio Taquaral

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Felipe Wiira/Sesi-SP

O Sesi Bauru enfrenta o Vôlei Renata neste sábado (22), às 21h, no Ginásio Taquaral, em Campinas, pela Superliga de Vôlei, com transmissão do Sportv 2 e do Volleyball World TV.

Com a última derrota contra o Praia Clube, o Sesi Bauru chega aos seis pontos na sétima colocação, tendo duas vitórias e duas derrotas nas quatro partidas disputadas.

O Sesi Bauru segue com uma partida atrasada, após o adiamento da terceira rodada contra o Itambé Minas.

A equipe feminina do Sesi não joga no final de semana e voltará às quadras contra o Brasília Vôlei na terça (25), às 21h, Arena Paulo Skaf. O Sesi Vôlei Bauru vem de uma derrota, no último dia 14, contra o Dentil Praia Clube, em Minas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários