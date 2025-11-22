O Sesi Bauru enfrenta o Vôlei Renata neste sábado (22), às 21h, no Ginásio Taquaral, em Campinas, pela Superliga de Vôlei, com transmissão do Sportv 2 e do Volleyball World TV.
Com a última derrota contra o Praia Clube, o Sesi Bauru chega aos seis pontos na sétima colocação, tendo duas vitórias e duas derrotas nas quatro partidas disputadas.
O Sesi Bauru segue com uma partida atrasada, após o adiamento da terceira rodada contra o Itambé Minas.
A equipe feminina do Sesi não joga no final de semana e voltará às quadras contra o Brasília Vôlei na terça (25), às 21h, Arena Paulo Skaf. O Sesi Vôlei Bauru vem de uma derrota, no último dia 14, contra o Dentil Praia Clube, em Minas.