A cidade de Bauru sediou, entre outubro e novembro, a 2ª Copa Semel de Voleibol, competição que integrou as categorias Sub-18 masculino e feminino, além do Adulto Livre nas modalidades masculina e feminina. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), o torneio contou com 50 jogos no total, todos abertos ao público e com entrada gratuita. As finais foram realizadas no feriado de 20 de novembro, no Ginásio Municipal Raduan Trabulsi Filho, no Jardim Sta. Luzia, em uma programação intensa que se estendeu das 8h30 às 17h30.

A arbitragem esteve a cargo da equipe profissional da AABR/Liga de Voleibol de Bauru, temporada 2025, atuando nas decisões com os árbitros Eduardo, Vanessa D. e Witaker, além do trabalho da árbitra Michele ao longo da competição.

DEBVolley domina o Sub-18