A cidade de Bauru sediou, entre outubro e novembro, a 2ª Copa Semel de Voleibol, competição que integrou as categorias Sub-18 masculino e feminino, além do Adulto Livre nas modalidades masculina e feminina. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), o torneio contou com 50 jogos no total, todos abertos ao público e com entrada gratuita. As finais foram realizadas no feriado de 20 de novembro, no Ginásio Municipal Raduan Trabulsi Filho, no Jardim Sta. Luzia, em uma programação intensa que se estendeu das 8h30 às 17h30.
A arbitragem esteve a cargo da equipe profissional da AABR/Liga de Voleibol de Bauru, temporada 2025, atuando nas decisões com os árbitros Eduardo, Vanessa D. e Witaker, além do trabalho da árbitra Michele ao longo da competição.
DEBVolley domina o Sub-18
Nas categorias Sub-18, o protagonismo foi da DEBVolley Bauru, que conquistou os dois títulos em disputa: o feminino e o masculino. As equipes juvenis da cidade demonstraram regularidade durante toda a Copa, sustentando campanhas sólidas e atingindo desempenho técnico que confirmou o favoritismo nas fases decisivas.
Livre Feminino: Lendárias Bauru garante o título
No Adulto Livre Feminino, a manhã do feriado começou com as semifinais às 8h30. O Master Z Bauru superou o Garra Vôlei Marília por 2 sets a 0, com parciais de 25x18 e 25x17. Na sequência, às 9h30, o Lendárias Vôlei Bauru venceu o T12 Sport Agudos também por 2 sets a 0 (25x9 e 25x18).
A disputa pelo 3º lugar aconteceu às 10h30, com vitória do T12 Sport Agudos, que bateu o Garra Vôlei Marília por 2 sets a 0 (25x14 e 26x24).
A final programada para 11h30 entre Lendárias Bauru e Master Z Bauru teve o título confirmado pelas Lendárias, que finalizaram a competição com melhor campanha geral — 3 pontos, saldo positivo de 23 pontos e saldo de 2 sets, garantindo matematicamente o primeiro lugar.
Livre Masculino: Squad Bauru é campeão após jornada de quatro jogos decisivos
A programação da tarde iniciou às 14h30 com a semifinal entre Squad Bauru e Phoenix Bauru. Em um duelo equilibrado, o Squad venceu por 2 sets a 1, parciais de 25x21, 22x25 e 15x10.
Às 15h30, o Master Z Bauru superou a DEBVolley Bauru por 2 sets a 0 (25x19 e 30x28), em jogo disputado ponto a ponto.
O confronto pelo 3º lugar aconteceu às 16h30, quando a DEBVolley Bauru venceu o Phoenix Bauru por 2 sets a 1, com parciais de 30x28, 26x28 e 17x15.
A grande final ocorreu às 17h30, colocando frente a frente Squad Bauru e Master Z Bauru. Com atuação firme, o Squad venceu por 2 sets a 0, fechando em 25x23 e 25x17, e conquistando o título da categoria.
Os critérios de desempate seguiram o regulamento da competição, considerando número de vitórias, saldo de sets, saldo de pontos e, se necessário, sorteio. A Semel já trabalha na preparação da terceira edição da Copa, prevista para 2026, com a expectativa de ampliar o número de equipes inscritas.