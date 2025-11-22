Bauru deve ter um fim de semana marcado por contraste nas condições climáticas entre este sábado (22) e domingo (23). Enquanto o sábado será de temperaturas elevadas e baixa probabilidade de chuva, o domingo deve trazer alívio térmico e possíves pancadas de chuva.

A previsão aponta que este sábado será um dos dias mais quentes das últimas semanas. A temperatura máxima pode atingir 36°C, com mínima de 19°C, cenário típico de pré-verão no Centro paulista. O céu deve permanecer parcialmente claro, e não há expectativa de pancadas de chuva ao longo do dia. O calor intenso exige atenção redobrada à hidratação, uso de protetor solar e preferência por atividades em horários de menor radiação.

No domingo, o clima muda. A chegada de áreas de instabilidade deve provocar trovoadas em algumas regiões da cidade, especialmente no período da tarde. A temperatura cairá em relação ao dia anterior, com máxima de 30°C e mínima de 18°C, trazendo sensação térmica mais confortável. Apesar da possibilidade de sol em parte do dia, é recomendado que moradores saiam de casa munidos de guarda-chuva ou capa de chuva, pois as pancadas podem ocorrer de forma isola.