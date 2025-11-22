A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, realiza no dia 29 de novembro, sábado, das 8h às 16h, o 'Dia D' das ações do Novembro Azul, para a saúde do homem, e da campanha 'Fique Sabendo', com o objetivo de ampliar o acesso à testagem rápida para HIV e sífilis, além de reforçar a prevenção, diagnóstico e tratamento dessas condições. Os serviços serão disponibilizados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).

Durante o 'Dia D', serão oferecidos atendimentos voltados à saúde do homem, como solicitação do exame de PSA, e encaminhamento para o médico clínico e posterior avaliação especializada, quando necessário. Serão oferecidos ainda testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), estes para toda a população. Além disso, será realizada a aplicação das vacinas dos calendários infantil e adulto para toda a população.

As ações integram o Novembro Azul, voltada a homens com mais de 45 anos, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em 2023, foram confirmados 143 casos da doença em Bauru, com 37 óbitos. Em 2024, até outubro, já foram registrados 110 casos e 29 óbitos. A detecção precoce é fundamental para aumentar as chances de cura, já que o câncer de próstata é uma das principais causas de morte entre os homens.