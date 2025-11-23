Dos bailes glamourosos no passado à ociosidade atual. Um dos prédios mais icônicos e históricos de Bauru, o Automóvel Club, localizado na praça Rui Barbosa, 1-23, no Centro, está à venda.
Inaugurado em 1939, o imponente edifício neoclássico projetado pelo arquiteto João Cacciola carrega em suas colunas e ornamentos o reflexo de uma época marcada pelo ciclo do café e pelo luxo dos grandes bailes. Era ali que autoridades e famílias tradicionais se reuniam para celebrar, dançar e marcar presença em eventos que moldaram parte da história de Bauru.
Porém, o que antes era sinônimo de glamour, hoje é de expectativa pelo seu reaproveitamento e revitalização. O prédio, que teve sua fachada, hall de entrada, escadaria e vitral tombados em 2001 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru (Codepac), está de portas fechadas desde 2017, quando deixou de abrigar a Banda e a Orquestra Municipal de Bauru, mantidas pela prefeitura. Desde então, o que antes pulsava ao ritmo de valsas e orquestras, agora ecoa apenas o som do tempo.
"É um prédio que foi feito para trazer alegria, mas hoje está vazio, esperando alguém que lhe devolva vida", lamenta o advogado Luiz Toledo Martins, representante da Associação Automóvel Club. Segundo ele, o custo mensal para manter o local fechado é de cerca de R$ 8 mil, um valor alto que está difícil de sustentar.
Como a Associação não tem mais interesse no prédio, os sócios remidos decidiram colocá-lo à venda. Em maio deste ano, uma proposta foi apresentada à Prefeitura de Bauru: R$ 3.384.736,23, podendo o valor ser pago em até 36 parcelas ou, alternativamente, trocado por terrenos públicos de valor equivalente. De acordo com informações obtidas pela reportagem, a ideia da troca não é nova. Desde 2020, funcionários da Pinacoteca Municipal tentam viabilizar o uso do Automóvel Club como nova sede da instituição. O processo administrativo, ainda em andamento no Poder Executivo, conta inclusive com um abaixo-assinado com mais de três mil assinaturas de bauruenses, pedindo que o espaço volte a ter função cultural.
Em nota, a Prefeitura de Bauru informa que "a possibilidade de aquisição do prédio do Automóvel Club não existe neste momento. O processo já passou pelo Jurídico, que se manifestou pela inviabilidade. Cabe destacar ainda que o custo seria elevado, tanto para a compra como também para a reforma, adequação de acessibilidade e outros investimentos necessários", aponta a nota.
Enquanto decisões não são tomadas, o Automóvel Club segue disponível, imponente e silencioso: testemunha de um passado glorioso e de um futuro incerto. Um patrimônio que, se não receber uma nova chance, corre o risco de se tornar apenas lembrança nas páginas da história de Bauru.