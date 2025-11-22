A Primeira Parada Natal Luz, promovida pela construtora Ecovita, será realizada na próxima terça-feira (25), a partir das 19h, no estande de vendas da empresa, localizado na avenida Nações Unidas, esquina com a Rodrigues Alves. O evento, gratuito e aberto ao público, marca a inauguração da Casinha do Papai Noel e da iluminação especial.

A parada ocorrerá entre as quadras 12 e 13 da avenida Nações Unidas. A programação inclui banda natalina, personagens temáticos como Mickey e sua turma, apresentação musical inspirada na animação Frozen e muito mais.

Segundo Rhaider Silva, gerente de marketing da construtora Ecovita, o evento foi planejado para comemorar o clima natalino com a população bauruense. "A Primeira Parada Natal Luz foi pensada com muito carinho para proporcionar momentos de encantamento e união entre as famílias da nossa comunidade. É uma forma de agradecer e fortalecer os laços com à população", destaca.