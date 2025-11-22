Com o objetivo de reconhecer os profissionais que se destacaram ao longo de 2025, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) realiza, no dia 12 de dezembro, às 19h30, a 40ª edição do Prêmio Profissional do Ano, que homenageia engenheiros, arquitetos e agrônomos de referência na cidade.

Este ano, o homenageado escolhido para receber o prêmio, em nível nacional, foi o engenheiro de telecomunicações e presidente do Confea, Vinicius Marchese Marinelli, e, regionalmente, José Roberto Segalla, engenheiro mecânico, ex-presidente da Assenag e atual vereador de Bauru.

"A cerimônia é um momento de reconhecimento dos feitos profissionais desses dois grandes engenheiros: o vereador Segalla e o presidente Vinicius", reitera o engenheiro civil e presidente da associação, Luiz Augusto Braga Franzolin.