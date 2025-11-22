Com o objetivo de reconhecer os profissionais que se destacaram ao longo de 2025, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) realiza, no dia 12 de dezembro, às 19h30, a 40ª edição do Prêmio Profissional do Ano, que homenageia engenheiros, arquitetos e agrônomos de referência na cidade.
Este ano, o homenageado escolhido para receber o prêmio, em nível nacional, foi o engenheiro de telecomunicações e presidente do Confea, Vinicius Marchese Marinelli, e, regionalmente, José Roberto Segalla, engenheiro mecânico, ex-presidente da Assenag e atual vereador de Bauru.
"A cerimônia é um momento de reconhecimento dos feitos profissionais desses dois grandes engenheiros: o vereador Segalla e o presidente Vinicius", reitera o engenheiro civil e presidente da associação, Luiz Augusto Braga Franzolin.
O evento reunirá profissionais que compartilham experiências e histórias profissionais, com um jantar do Buffet Márcia & Marô. As adesões estão à venda na secretaria, no valor de R$ 180,00 individual ou R$ 300,00 para o casal, com bebidas inclusas. Para animar o público, haverá a apresentação da cantora Denise Amaral e banda.
JOSÉ ROBERTO SEGALLA
Natural de Marília, José Roberto Martins Segalla formou-se engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB), onde também foi professor e diretor. O engenheiro se especializou em marketing nos Estados Unidos, cursou direito, tornou-se advogado e, em 1986, ingressou no Ministério Público como promotor de Justiça.
Atuou como docente por décadas, inclusive como diretor da Faculdade de Direito de Bauru (ITE) e professor das Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Engajado com Bauru, foi presidente da Assenag, do Bauru Tênis Clube e vereador por cinco mandatos, chegando à presidência da Câmara. Também representou o município no Comuri (Crea-SP/Alesp). Orgulhoso da trajetória, considera a família, filhos, netos e agregados, sua maior conquista e fonte de alegria.
VINICIUS MARCHESE MARINELLI
Engenheiro de telecomunicações, gestor empresarial e atual presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para o triênio 2024-2026, Vinicius Marchese Marinelli é natural de Mogi Guaçu (SP).
Graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de Taubaté (Unitau), com especializações em Redes e Sistemas, Gestão de Negócios e em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias. Atualmente, é mestrando em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Uninove.
Com forte atuação em inovação e gestão, iniciou sua trajetória institucional aos 23 anos, quando cofundou o programa Crea Jovem. Foi conselheiro e diretor administrativo do Crea-SP entre 2009 e 2014 e, em 2016, tornou-se presidente do Conselho, sendo o mais jovem a ocupar o cargo, posição para a qual foi reeleito em 2021.
Em novembro de 2023, foi eleito presidente do Confea em um processo histórico, sendo o primeiro escolhido por votação online em todo o País.
Sua gestão é marcada pela defesa da transformação digital, da modernização dos serviços dos Conselhos e do fortalecimento da engenharia como vetor de desenvolvimento sustentável e inovação. Com perfil técnico e visão de futuro, Vinicius Marchese representa uma nova geração de lideranças comprometidas com a valorização profissional, a eficiência institucional e o avanço tecnológico no Sistema Confea/Crea.
ESCOLHA
A escolha do Prêmio Profissional do Ano passa pelo crivo da diretoria executiva e do conselho da Assenag e tem como requisito o histórico do exercício profissional do homenageado, enquanto engenheiro, e também os seus feitos, perante a sociedade. Trata-se de um marco anual para a associação.
TROFÉU PROFISSIONAL DO ANO
Desenvolvido em 1986 pelo artista plástico bauruense Laranjeiras, durante a gestão do então presidente Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho, o projeto foi criado com base nos dois pilares da engenharia que envolvem o conhecimento/técnica/gestão e a atualização/inovação.
O troféu corrobora com o desenvolvimento sustentável das cidades, para os profissionais que seguem trabalhando pelo aprimoramento do habitar, da inovação, da sustentabilidade e da humanidade.
SERVIÇO
A 40º edição do Prêmio Profissional do Ano homenageia José Roberto Segalla e Vinicius Marchese Marinelli, no dia 12 de dezembro, a partir das 19h30, no auditório da Assenag.
As adesões podem ser adquiridas na secretaria, pelo valor de R$ 180,00 por pessoa ou R$ 300,00 para o casal. As adesões são limitadas.
Mais informações pelo telefone: (14) 99114-1710. A Assenag fica na rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15.