Prestes a completar 89 anos no próximo dia 25, Salete da Silva Alberti ainda conserva a paixão pelo conhecimento e a alegria em ensinar. Não mais em salas de aulas, mas nas conversas com qualquer pessoa que a procure, afinal "todo encontro é um grande tricô: o que sai é nosso".

Saletinha, como é conhecida, colecionou vínculos ao apostar no diálogo como método para incentivar reflexões. Arrebatou o carinho de alunos, que agora terão a chance de homenageá-la no dia 16 de dezembro, às 14h, na Unesp. Aberta ao público, a solenidade está prevista para acontecer na chamada Sala da Congregação da universidade.

Nascida em 1937, em Gália, Interior paulista, primogênita de três filhas, veio para Bauru ainda jovem com os pais, Francisco e Janet, para ficarem perto do restante da família, que já morava por aqui. A mudança, aparentemente simples, acabou definindo todo o rumo de sua vida: neste solo se descobriu professora e nunca mais deixou de ser.