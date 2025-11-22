O Sebrae-SP, em parceria com Sincomércio, Sedecon, CDL e ACIB, promove na próxima quarta (26) em Bauru o 'Dia do Crédito', um encontro voltado a empreendedores interessados em conhecer as melhores linhas de financiamento disponíveis para seus negócios. O evento será realizado no Sincomércio, na avenida Nações Unidas, 17-45. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico local e fortalecer o ecossistema empreendedor do município, a iniciativa vai orientar MEIs, micro e pequenas empresas sobre as opções de crédito disponíveis. Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de compreender melhor o processo de acesso aos recursos financeiros e identificar a linha mais adequada.

A programação começa com palestra e atendimentos: 18h30: café de boas-vindas; 19h: palestra sobre 'Crédito Consciente', com a analista de negócios do Sebrae-SP, Danielle Matos Sousa; 19h30: apresentação dos bancos, cooperativas e instituições financeiras; 20h30: atendimento individual.