Nos dias 29 e 30 de novembro, próximo final de semana, o Recinto Mello Moraes, em Bauru, será palco do Congresso LideraJovem 2025, um dos mais tradicionais encontros de formação e inspiração juvenil do Interior paulista. Desde 2004, o evento de transformação pessoal e social já impactou mais de 5 mil adolescentes.

Neste ano, o tema será "Conexões que Transformam", propondo uma reflexão sobre como os laços, digitais ou humanos, moldam trajetórias e influenciam escolhas. "Será um final de semana de imersão, onde os jovens terão a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e o seu projeto de vida. Poderão fazer novas amizades e contar com o apoio dos facilitadores voluntários que estarão lá para contribuir", destaca Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem.

Durante o evento, os participantes vivenciarão palestras, atividades em grupo e momentos de integração voltados ao autoconhecimento, ao planejamento de vida e ao fortalecimento de sonhos e metas.