Nos dias 29 e 30 de novembro, próximo final de semana, o Recinto Mello Moraes, em Bauru, será palco do Congresso LideraJovem 2025, um dos mais tradicionais encontros de formação e inspiração juvenil do Interior paulista. Desde 2004, o evento de transformação pessoal e social já impactou mais de 5 mil adolescentes.
Neste ano, o tema será "Conexões que Transformam", propondo uma reflexão sobre como os laços, digitais ou humanos, moldam trajetórias e influenciam escolhas. "Será um final de semana de imersão, onde os jovens terão a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e o seu projeto de vida. Poderão fazer novas amizades e contar com o apoio dos facilitadores voluntários que estarão lá para contribuir", destaca Danieli Roza, gerente de projetos do Instituto LideraJovem.
Durante o evento, os participantes vivenciarão palestras, atividades em grupo e momentos de integração voltados ao autoconhecimento, ao planejamento de vida e ao fortalecimento de sonhos e metas.
Entre os destaques da programação está a participação do medalhista olímpico Claudinei Quirino, que ministrará um workshop no domingo (30), às 9h, compartilhando sua história de superação e liderança.
As inscrições são gratuitas e serão realizadas por meio de um formulário de inscrição, conduzido pela Wise Madness e ACAÊ, destinado aos jovens que demonstrarem interesse. Os selecionados receberão uma carta com todas as informações e orientações sobre o evento. O Congresso é uma realização do Instituto LideraJovem, além de empresas parceiras e a Prefeitura de Bauru.
SERVIÇO
O LideraJovem será no sábado da 13h30 às 18h30 e domingo das 8h30 às 18h30.
Público-alvo: adolescentes de 13 a 18 anos.
Informações: https://liderajovem.org/