Bauru passou a contar, desde o início de outubro, com sua primeira aldeia indígena formada por várias etnias que vivem na área urbana do município. Com cacique e mais de 500 membros, o grupo social reivindica uma área localizada em zona de interesse social (Zeis) prevista no Plano Diretor de Bauru. O pedido foi reiterado durante a audiência pública realizada no último dia 17. A Secretaria de Habitação de Bauru informou que tomará conhecimento dos detalhes do proposta e avaliará o que poderá ser feito dentro das diretrizes legais e urbanísticas do município.

Sem um território delimitado, seus integrantes têm se reunido na sede da Associação Renascer em Apoio à Cultura Indígena (Araci) Ponto de Memória/Cultura, na Vila Independência. Aldeia é a unidade política e social característica dos povos originários, refletindo sua forma própria de organização e preservação cultural.

A de Bauru foi batizada de Cacique Tibúrcio Tallihu - nome dado em homenagem a um dos líderes indígenas mais atuantes na região, que foi ferroviário e funcionário público, trabalhando no Jardim Botânico - e contempla aproximadamente 90 famílias de etnias como Kaingang, Guarani, Terena e Kaiapó.