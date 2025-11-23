No dia 13 de dezembro, um sábado, das 8h às 18h, o Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) realizará o Curso de Aprimoramento Técnico em Urgência, Emergência e UTI Adulto, voltado a técnicos de enfermagem e estudantes do último ano da graduação em enfermagem. Em formato presencial, o curso integra fundamentos clínicos, protocolos de alta complexidade e práticas orientadas.

Com carga horária de 8h e certificação, contará com aulas teóricas e práticas. Elas serão ministradas por Flávio Celso Ventura, enfermeiro coordenador do Pronto Atendimento Adulto da Unimed Bauru, pós-graduado em UTI Geral, Urgência e Emergência, com MBA em Gestão Hospitalar, habilitação em cateter PICC e instrutor de ACLS, e mestrando pela Unesp. Também dará aula Júlio César Aparecido Gomes, enfermeiro coordenador clínica cirúrgica 1,TMO e coordenador do time de PICC do Hospital Unimed Bauru, mestre em enfermagem pela Unesp, pós-graduado em Urgência e Emergência, UTI Adulto, Enfermagem do Trabalho e Auditoria em Serviços de Saúde, com habilitação em cateter PICC e instrutor de ACLS.

Durante o curso, serão abordados temas essenciais para a prática hospitalar, como dispositivos invasivos, monitorização hemodinâmica, atendimento em UTI, farmacologia aplicada, mobilização de pacientes, balanço hídrico, coletas laboratoriais e suporte básico de vida.