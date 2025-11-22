A diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Bauru) promoverá, no próximo no dia 28 de novembro, às 20h, mais uma edição do tradicional jantar anual "Celebrando a Indústria". O encontro será realizado no Alameda Hall, reunindo empresários, colaboradores, familiares, autoridades e representantes da imprensa de diversos municípios da região. O Jornal da Cidade e o JCNET são parceiros do Ciesp no evento.

Consolidado como um dos principais eventos de integração do setor produtivo na região Central do Estado, o jantar tem como objetivo reconhecer empresas associadas que completam marcos significativos de filiação ao Ciesp. A iniciativa destaca trajetórias que impulsionam o desenvolvimento econômico, a inovação e a geração de empregos nos 24 municípios atendidos pela regional.

Empresas homenageadas em 2025