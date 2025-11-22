A diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp Bauru) promoverá, no próximo no dia 28 de novembro, às 20h, mais uma edição do tradicional jantar anual "Celebrando a Indústria". O encontro será realizado no Alameda Hall, reunindo empresários, colaboradores, familiares, autoridades e representantes da imprensa de diversos municípios da região. O Jornal da Cidade e o JCNET são parceiros do Ciesp no evento.
Consolidado como um dos principais eventos de integração do setor produtivo na região Central do Estado, o jantar tem como objetivo reconhecer empresas associadas que completam marcos significativos de filiação ao Ciesp. A iniciativa destaca trajetórias que impulsionam o desenvolvimento econômico, a inovação e a geração de empregos nos 24 municípios atendidos pela regional.
Empresas homenageadas em 2025
Nesta edição, serão homenageadas indústrias e organizações de Bauru e Pederneiras que completam entre 5 e 50 anos de parceria com a entidade. As homenagens ressaltam o compromisso das empresas com o fortalecimento da indústria regional, evidenciando seu impacto econômico, social e tecnológico ao longo de suas trajetórias.
O evento conta ainda com o apoio de patrocinadores que contribuem para a realização do jantar e reforçam a importância do ecossistema industrial para o desenvolvimento de Bauru e região.
Patrocinadores Diamante: Unimed Bauru - Saúde Ocupacional Unimed e IBS Energy
Patrocinadores Prata: Primo Seguros e Soluções, Freitas Martinho Advogados, TOTVS Oeste, Tilibra, CASCEX e Nutrisaúde.
Apoiadores: Sesi Bauru, Senai Bauru, Sebrae Bauru, Jornal da Cidade, JCNET, Revista Atenção, Diário do Brasil - TV Preve, Agência Caprone e Octograff.
Uma noite para celebrar conquistas e fortalecer conexões, com atrações musicais confirmadas, cardápio especial e serviço de bebidas no formato all inclusive. "O jantar deve proporcionar uma noite de celebração, integração e fortalecimento das relações empresariais. Além das homenagens, o evento é marcado pela troca de experiências e pela abertura de oportunidades de negócios entre lideranças e representantes do setor produtivo", informa a organização.
SERVIÇO
Evento: Celebrando a Indústria - Ciesp Bauru -
Data: 28 de novembro de 2025 - Horário: 20h - Local: Alameda Hall -
Endereço: Rua Luís Levorato, 1-55 - Rod. Marechal Rondon, km 335
Traje: Esporte fino
Informações: (14) 3203-7757 | (14) 99132-6756 | comunicacao1.bauru@ciesp.com.br