Só restam 6 vagas pra Copa do Mundo 2026...

Acabaram as Eliminatórias pra Copa do Mundo 2026. Já temos 42 Seleções com o passaporte carimbado pra disputar a maior Copa de todos os tempos. Agora só restam 6 vagas que virão através da repescagem, em março do próximo ano. Com os classificados da Concacaf (Panamá, Haiti e o estreante Curaçao), já temos quase 90% das equipes que estarão nos gramados do México, dos Estados Unidos e do Canadá em busca do título de campeão do mundo. Mas todos sabem que poucas Seleções irão brigar verdadeiramente pelo troféu. Algumas tentarão apenas surpreender e a maioria “vai à passeio”...

Na Europa, 12 países garantiram a vaga direta como campeões dos seus grupos: Inglaterra, Croácia, França, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Áustria, Bélgica, Suíça, Espanha e Escócia (que teve a classificação mais emocionante). Pela Comenbol, o Brasil se classificou junto com Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai. Na África, os representantes serão Egito, Senegal, Cabo Verde, África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana. Pra finalizar, da Ásia teremos Japão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Irã, Uzbequistão, Arábia Saudita e Qatar na disputa da Copa. A Nova Zelândia completa a lista das 42 Seleções classificadas...