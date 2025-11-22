Só restam 6 vagas pra Copa do Mundo 2026...
Acabaram as Eliminatórias pra Copa do Mundo 2026. Já temos 42 Seleções com o passaporte carimbado pra disputar a maior Copa de todos os tempos. Agora só restam 6 vagas que virão através da repescagem, em março do próximo ano. Com os classificados da Concacaf (Panamá, Haiti e o estreante Curaçao), já temos quase 90% das equipes que estarão nos gramados do México, dos Estados Unidos e do Canadá em busca do título de campeão do mundo. Mas todos sabem que poucas Seleções irão brigar verdadeiramente pelo troféu. Algumas tentarão apenas surpreender e a maioria “vai à passeio”...
Na Europa, 12 países garantiram a vaga direta como campeões dos seus grupos: Inglaterra, Croácia, França, Portugal, Noruega, Alemanha, Holanda, Áustria, Bélgica, Suíça, Espanha e Escócia (que teve a classificação mais emocionante). Pela Comenbol, o Brasil se classificou junto com Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai. Na África, os representantes serão Egito, Senegal, Cabo Verde, África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana. Pra finalizar, da Ásia teremos Japão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia, Irã, Uzbequistão, Arábia Saudita e Qatar na disputa da Copa. A Nova Zelândia completa a lista das 42 Seleções classificadas...
Repescagem: as últimas 6 vagas virão da repescagem. Pelo torneio intercontinental (em março, no México) 2 vagas em disputa com seis seleções: Bolívia, Nova Caledônia, Iraque, RD Congo, Jamaica e Suriname. Já as outras 4 vagas virão da repescagem europeia. Tem “time grande” nessa disputa: Itália, Dinamarca, Turquia, Polônia e Ucrânia. Além delas, Romênia, Suécia, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, País de Gales, República Tcheca, Eslováquia, Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo. Vai ser “pedreira”...
Os favoritos, quem pode surpreender e os “turistas”...
Essa é pra guardar e conferir quando começar a Copa. Vamos fazer a famosa divisão entre os postulantes ao título, as Seleções que podem surpreender e as que “vão à passeio”, os famosos turistas. Tudo baseado no atual momento...
Favoritos ao título: basicamente são sempre os mesmos. Pouca novidade na prateleira mais alta. Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, dessa vez Portugal e o sempre presente Brasil. O título fica com uma dessas 8 Seleções...
Quem pode surpreender: Bélgica, Croácia, Suíça, Noruega, Colômbia, Uruguai, Marrocos, Senegal, Japão, Coreia e por serem “os times da casa”, México e Estados Unidos. São 12 equipes que podem até chegar longe, mas ninguém tem coragem de apostar nelas pro título...
Os “turistas”: as outras 22 Seleções irão à Copa do Mundo pra se divertir. Entre elas: Equador, Paraguai, Escócia, Áustria, Egito, Argélia, Irã, Austrália, Costa do Marfim, Tunísia, Arábia Saudita e África do Sul. Além do anfitrião Canadá, outras foram beneficiadas pelo aumento de participantes. Nessa prateleira estão: Panamá, Uzbequistão, Catar, Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti e Nova Zelândia.
