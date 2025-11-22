No linguajar comum, dente é uma estrutura formada por tecidos duros ou mineralizados como esmalte, dentina e cemento, mas não é bem assim e devemos informar sobre isto.

Por dentro do dente temos a polpa e, por fora, aderido a raiz, temos o ligamento periodontal, uma membrana mole que separa e liga o dente ao osso. Revestindo a cavidade ou alvéolo onde estão as raízes, temos uma camada de osso fasciculado que também é odontogênico e formado pelo germe dentário. A gengiva fica entre a coroa e a raiz.

Vamos chamar de “dente parcial” o conjunto de tecidos duros que saem quando alguém faz uma exodontia, ou seja, esmalte dentina e cemento. E de “dente total” o órgão dentário completo com tecidos moles por dentro e por fora incluindo a polpa, ligamento periodontal e o osso fasciculado.