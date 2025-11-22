Quando vi a Simone cantando "Então é Natal, e o que você fez...", fiquei convencido de que Papai Noel está mesmo para chegar. Até então, nem tinha percebido. Vi pilhas de panetones nos supermercados, a Eliane tirou a árvore de Natal do guarda-roupa e minha filha providenciou um belo cordão de luzes piscantes para a área do quintal. Nem assim tinha acordado para essa realidade de bimbalhar de sinos.

Logo em seguida recebi a notícia de que o presidente Donald Trump havia revogado as taxações absurdas que pesavam contra os produtos agrícolas brasileiros. Vamos poder exportar, novamente, para o concorrido mercado americano que também se ressente do nosso café, da carne para o hambúrguer e das frutas tropicais. Um verdadeiro presente que deixa o Lula saltitante.

O Natal, que para os cristãos é profundamente a celebração do mistério da Encarnação - Jesus nasce de Maria -, no contexto atual torna-se uma festa social com trocas de presentes materiais.