Apesar de contar com R$ 6 milhões previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, o Hospital Municipal de Bauru segue sem garantia de execução. A informação foi explicitada em audiência pública de iniciativa do vereador Eduardo Borgo (Novo), realizada na última quarta-feira (19), quando ficou claro que o valor reservado é insuficiente para a construção, que depende de novos aportes, oriundos, por exemplo, de resultados positivos das contas públicas e também um acordo de contrapartida com a Uninove, ainda não finalizado.

Este acerto com a universidade privada envolve repasses antigos que somados chegam à casa dos R$ 30 milhões, além de R$ 4 milhões já depositados recentemente. Na audiência, o secretário de Saúde, Márcio Cidade Gomes, informou que o projeto, atualmente, está na Secretaria de Obras passando por algumas reformulações devido a novas exigências e normas, por exemplo, sobre climatização e acessibilidade. Algumas adequações, inclusive, já tinham sido apontadas pelo Conselho Municipal de Saúde. O titular da pasta acrescentou ainda que houve avanços na definição sobre o porte da instituição, que envolve o tipo de especialização e nível de atenção em saúde, por exemplo, assim como em relação aos equipamentos e leitos clínicos necessários e seus custos. Também ficou certo que o Hospital Municipal fará cirurgias de baixa e média complexidade.

Ainda em relação à questão orçamentária, o secretário da Fazenda, Éverson Demarchi, reiterou que o montante para a obra precisará ser complementado. A situação provocou questionamentos.