O Sesi Vôlei Bauru está de volta aos caminhos da vitória e de maneira imponente. Contra o estreante Tijuca Vôlei, o time bauruense venceu por 3 sets a 0 (25x19; 25x21; 25x19) na partida válida pela sexta rodada da liga nacional. O jogo foi disputado na noite dessa sexta-feira, 21, na Arena Paulo Skaf.
Mesmo com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru segue na sexta colocação, com 11 pontos em quatro vitórias e duas derrotas. O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será novamente em casa. O time bauruense enfrenta o Brasília Vôlei às 21h do dia 25, terça-feira, na Arena Paulo Skaf. A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis no link: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
Além dos três pontos na classificação, a vitória também marcou a estreia da levantadora Sophia Bom, atleta do Sesi Bauru Sub-21, na Superliga.
Ao final da partida, Mayany foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Mayany e Bruna Moraes foram as maiores pontuadoras do Sesi Vôlei Bauru, ambas com 16 pontos.
O jogo
O Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Keyt.
O Sesi Vôlei Bauru começa o primeiro set pressionando no saque e bloqueio, abrindo a primeira vantagem do jogo em 11 a 7 na parada do Tijuca Vôlei. O time bauruense segue com alto ritmo e dificulta a recepção do time carioca, que para novamente em 14 a 8. O time comandado por Henrique Modenesi segue aumentando a diferença no trabalho de saque e bloqueio, mas usa seu primeiro tempo em 23 a 17 após dificuldade na virada de bola. No erro de saque adversário, o Sesi Vôlei Bauru fechar em 25 a 19.
Na segunda parcial, o alto ritmo do Sesi Vôlei Bauru segue dificultando a virada de bola do Tijuca TC, que para em 6 a 2. A defesa da equipe carioca cresce na parcial, com o visitante convertendo os contra-ataques até empatar em 9 a 9, na primeira parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense volta a pressionar nos saques e conecta quatro pontos em sequência, forçando o segundo pedido de tempo do Tijuca em 13 a 9. O visitante se recupera na parcial novamente com alto volume de jogo e dificulta a virada de bola bauruense, com o Sesi Vôlei Bauru parando novamente em 17 a 17. Na reta final, o time de Bauru recupera a precisão ofensiva e encontra espaços na defesa do Tijuca Vôlei, fechando em 25 a 21.
O terceiro set começa mais equilibrado, mas novamente o Sesi Vôlei Bauru tem a primeira vantagem no crescimento defensivo, tendo 8 a 6 na parada do Tijuca Vôlei. Os times voltam a trocar pontos na virada de bola, mas o Sesi Vôlei Bauru consegue aumentar a diferença para 18 a 14 convertendo os contra-ataques e forçando a segunda parada do time carioca. O time bauruense consegue administrar a vantagem com bom trabalho de virada de bola até fechar em 25 a 19 no erro de ataque adversário.
Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru
1º Turno
Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Renasce Sorocaba | 22/10 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Batavo Mackenzie | 25/10 | Arena Paulo Skaf
Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 31/10 | Barueri
Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Fluminense | 09/11 | Arena Paulo Skaf
Dentil/Praia Clube 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | 14/11 | Uberlândia
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Tijuca Vôlei | 21/11 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei | 25/11 | 21h | Arena Paulo Skaf
Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru | 01/12 | 18h30 | Maringá
Sesi Vôlei Bauru x Sesc Flamengo | 05/12 | 21h | Arena Paulo Skaf
Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru | 12/12 | 18h30 | Belo Horizonte
Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde | 22/12 | 21h | Arena Paulo Skaf