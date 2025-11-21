Tudo começou no Natal de 2022, quando Ivani Morales Xavier Sitta, mãe de Gabriel Morales Sitta, ganhou um par de patins de presente. Curioso, o menino calçou os sapatos com rodas e, desde aquele momento, o esporte se tornou uma paixão que nunca mais perdeu. Hoje, aos 11 anos, Gabriel é uma promessa na modalidade, com destaque em competições regionais e a conquista recente do 6º lugar no Campeonato Sul-Americano de Patins Street 2025, onde se classificou entre os melhores atletas de até 18 anos do continente.
Conhecido como “Duck Roller” por conta dos patinhos grudados em seu capacete, Gabriel e sua família são naturais de Agudos, cidade situada a 13 quilômetros de Bauru. A competição que o consagrou entre os melhores aconteceu em Florianópolis (SC), em junho de 2025. "Foi uma conquista muito significativa, pois ele passou pela eliminatória, competiu com campeões mundiais e, ainda assim, obteve um excelente resultado e performance", afirma a mãe, orgulhosa.
Ivani, que praticou patinação na adolescência, conta que ela e o pai de Gabriel, também atleta, buscam ensinar ao filho que, mais importante do que a vitória, é a diversão. “Gabriel é muito obediente, dedicado e, para nós, o pódio é secundário. Sempre o acompanhamos nos treinos e incentivamos a continuar se divertindo”, destaca.
Quando percebeu o interesse do filho pelos patins, a família decidiu investir em equipamentos de maior qualidade. "No início, achamos que seria um interesse passageiro, algo típico de criança. Mas ele se desenvolveu muito rápido, especialmente depois que começamos a frequentar o grupo 'Roller Bauru', de patinação entre amigos, com encontros no Parque Vitória Régia e na copaíba da avenida Getúlio Vargas", revela Ivani.
O esporte também trouxe benefícios à rotina de Gabriel, que diminuiu o tempo de tela e passou a ter uma vida mais regrada. “A prioridade sempre foi estudar. Depois, o patins”, explica a mãe. Gabriel também melhorou seus hábitos alimentares e de sono, o que reflete diretamente em seu desempenho. “Para executar os saltos, giros e manobras exigidos pelo patins 'street', é preciso disciplina, especialmente porque o modelo é mais pesado e ele ainda é pequeno”, conclui Ivani.
Depois do reconhecimento no Campeonato Sul-Americano, Gabriel continuou a brilhar em competições regionais. Sua mais recente conquista foi a 7ª colocação na categoria mirim do 4º Campeonato Brasileiro de Patins Street, realizado em Campo Largo (PR), em outubro passado.
Veja todas as classificações de Gabriel Morales Sitta:
- 1º Lugar categoria Mirim 2024 - Guaíra
- 1º Lugar Iniciante Best Tricks 2024 (Tricz Park) - Americana
- 1º Lugar Categoria Mirim Guaíra Contest 2025 - Guaíra
- 1º Lugar Iniciante Best Tricks 2025 (Tricz Park) - Americana
- 2º Lugar categoria Mirim Best Tricks 2024 - Barretos
- 2º Lugar categoria Mirim Campeonato Paulista de Patins Street 2024 - Ituverava
- 2º Lugar categoria Mirim Vert 2024 - São Paulo
- 2º Lugar Ranking Paulista Vert 2024 - São Paulo
- 2º Lugar Categoria Iniciante Guaíra Contest 2025 - Guaíra
- 5º Lugar categoria Mirim Campeonato Paulista de Patins Street 2023 - Campinas
- 6º Lugar Sul Americano Categoria Júnior até 18 anos (Florianópolis)
- 7º Lugar Campeonato Brasileiro de Patins Street Categoria Junior até 18 anos - Campo Largo