Tudo começou no Natal de 2022, quando Ivani Morales Xavier Sitta, mãe de Gabriel Morales Sitta, ganhou um par de patins de presente. Curioso, o menino calçou os sapatos com rodas e, desde aquele momento, o esporte se tornou uma paixão que nunca mais perdeu. Hoje, aos 11 anos, Gabriel é uma promessa na modalidade, com destaque em competições regionais e a conquista recente do 6º lugar no Campeonato Sul-Americano de Patins Street 2025, onde se classificou entre os melhores atletas de até 18 anos do continente.

Conhecido como “Duck Roller” por conta dos patinhos grudados em seu capacete, Gabriel e sua família são naturais de Agudos, cidade situada a 13 quilômetros de Bauru. A competição que o consagrou entre os melhores aconteceu em Florianópolis (SC), em junho de 2025. "Foi uma conquista muito significativa, pois ele passou pela eliminatória, competiu com campeões mundiais e, ainda assim, obteve um excelente resultado e performance", afirma a mãe, orgulhosa.

Ivani, que praticou patinação na adolescência, conta que ela e o pai de Gabriel, também atleta, buscam ensinar ao filho que, mais importante do que a vitória, é a diversão. “Gabriel é muito obediente, dedicado e, para nós, o pódio é secundário. Sempre o acompanhamos nos treinos e incentivamos a continuar se divertindo”, destaca.