O último finalista da 13ª Copa Semel será conhecido neste domingo (23), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, quando Unidos do Tangarás e Independência se enfrentam na semifinal. O vencedor irá se juntar ao Redentor, que garantiu a primeira vaga na final ao superar o Parquinho nos pênaltis, no último domingo. As semifinais da Copa Semel são disputadas em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Unidos do Tangarás: invicto e em busca da primeira final

O Unidos do Tangarás chega à semifinal invicto, após registrar a melhor campanha na fase de grupos. Esta é a primeira participação da equipe do Jardim Tangarás na Copa Semel, após migrar da Liga Bauruense, e o clube busca avançar para sua primeira final.