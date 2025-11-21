O último finalista da 13ª Copa Semel será conhecido neste domingo (23), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, quando Unidos do Tangarás e Independência se enfrentam na semifinal. O vencedor irá se juntar ao Redentor, que garantiu a primeira vaga na final ao superar o Parquinho nos pênaltis, no último domingo. As semifinais da Copa Semel são disputadas em jogo único. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
Unidos do Tangarás: invicto e em busca da primeira final
O Unidos do Tangarás chega à semifinal invicto, após registrar a melhor campanha na fase de grupos. Esta é a primeira participação da equipe do Jardim Tangarás na Copa Semel, após migrar da Liga Bauruense, e o clube busca avançar para sua primeira final.
A equipe é comandada pelo técnico Pé na Cova, auxiliado por Gilson, e chega à semifinal após vencer o Geisel, sem sofrer derrotas na competição: são 9 partidas, com 7 vitórias e 2 empates.
O elenco conta com jogadores experientes, incluindo ex-profissionais. A zaga é formada por Zelão e Fábio Ferreira, enquanto o meio-campo tem Luciano e o camisa 10 Samuel. A linha ofensiva conta com Rodrigo Tiui, Leandrinho e Maikinho, formando um dos ataques mais produtivos da competição. A torcida do Tangarás promete apoiar o time durante toda a partida.
Independência: atual campeão busca bicampeonato
O Independência, atual campeão da Copa Semel, disputa a semifinal em busca do bicampeonato consecutivo. A equipe manteve a base campeã da temporada passada e se reforçou para a fase decisiva, após vencer o clássico contra o Beija-Flor por 2 a 0.
Comandado pelo técnico Juliano Bolani que está a frente da equipe em sua primeira temporada, e, é auxiliado por Leandro Skitter, o time da Zona Oeste se destaca pela solidez e qualidade em todos os setores. O goleiro Yuri garante segurança ao elenco, enquanto a zaga formada por Bebê e V.H. é considerada uma das melhores do futebol amador da cidade. Os laterais Carlinhos e Jean ajudam a manter essa consistência defensiva.
No meio-campo, se destacam Ignácio, Pelé, Murilo e Colucci. O ataque é liderado pelo camisa 9 Levi, referência da equipe que já soma 4 gols na competição. O Independência chega à semifinal com a sétima melhor campanha da competição e conta com o apoio da torcida, conhecida como “gigante da Zona Oeste”.
As semifinais da Copa Semel são disputadas em jogo único, e caso haja empate, a vaga será definida nos pênaltis. A expectativa é de grande público no estádio Mirante Ferroviário, em um confronto que promete emoção do início ao fim.
O vencedor do duelo entre Tangarás e Independência enfrentará o Redentor na final, que também será disputada em partida única, encerrando a temporada da 13ª edição da Copa Semel.