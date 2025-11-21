No dia 25 de novembro de 2025, o Bauru Shopping completará 36 anos como um dos empreendimentos mais relevantes do Interior paulista, referência regional em consumo, convivência, lazer e geração de renda. Desde sua inauguração, em 1989, o shopping tornou-se um importante motor de desenvolvimento econômico, criando empregos, atraindo investimentos e impulsionando o comércio local.

O Bauru Shopping nasceu do espírito visionário de empreendedores bauruenses que acreditaram no potencial da cidade e escolheram investir no desenvolvimento produtivo. Com o passar dos anos, novos e importantes empreendedores se uniram aos fundadores, apostando não apenas no crescimento da cidade, mas também na consolidação do Bauru Shopping como referência comercial. Essa união de esforços transformou o empreendimento no sucesso que hoje representa para toda a região, possibilitando que empresas experientes expandam seus negócios e que novos empresários iniciem sua primeira operação, estabelecendo marcas que nascem e se fortalecem no shopping.

O Bauru Shopping tornou-se referência por sua força comercial, reunindo grandes marcas nacionais e internacionais e pela conexão emocional com seu público. Seu ambiente acolhedor conquista as famílias, tornando-o o ponto de encontro que marca histórias, reúne gerações e promove memórias afetivas ligadas ao lazer, aos eventos, às campanhas promocionais e às experiências felizes de compra.