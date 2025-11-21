No dia 25 de novembro de 2025, o Bauru Shopping completará 36 anos como um dos empreendimentos mais relevantes do Interior paulista, referência regional em consumo, convivência, lazer e geração de renda. Desde sua inauguração, em 1989, o shopping tornou-se um importante motor de desenvolvimento econômico, criando empregos, atraindo investimentos e impulsionando o comércio local.
O Bauru Shopping nasceu do espírito visionário de empreendedores bauruenses que acreditaram no potencial da cidade e escolheram investir no desenvolvimento produtivo. Com o passar dos anos, novos e importantes empreendedores se uniram aos fundadores, apostando não apenas no crescimento da cidade, mas também na consolidação do Bauru Shopping como referência comercial. Essa união de esforços transformou o empreendimento no sucesso que hoje representa para toda a região, possibilitando que empresas experientes expandam seus negócios e que novos empresários iniciem sua primeira operação, estabelecendo marcas que nascem e se fortalecem no shopping.
O Bauru Shopping tornou-se referência por sua força comercial, reunindo grandes marcas nacionais e internacionais e pela conexão emocional com seu público. Seu ambiente acolhedor conquista as famílias, tornando-o o ponto de encontro que marca histórias, reúne gerações e promove memórias afetivas ligadas ao lazer, aos eventos, às campanhas promocionais e às experiências felizes de compra.
Esta trajetória de crescimento está ligada à atuação da AD Shopping, administradora que, há mais de 20 anos, conduz a gestão e o processo comercial do empreendimento, liderando suas expansões, modernizações e estratégias que consolidaram o Bauru Shopping como o shopping mais querido e lembrado pela população regional.
O impacto do Bauru Shopping vai além de suas lojas, ele gera milhares de empregos diretos e indiretos, atrai investimentos, valoriza o entorno e exerce responsabilidade social com iniciativas culturais, sociais e ambientais. Assim, o shopping celebra seus 36 anos reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de Bauru e região, com o fortalecimento do comércio e com o propósito de transformar vidas por meio de oportunidades, experiências e boas memórias.