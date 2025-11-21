A decisão da 19ª Copa Golden Master será realizada neste sábado (22), às 14h40, no estádio Mirante Ferroviário, com o confronto entre Gordinhos F.C. e Barcelona. O Gordinhos chega à decisão invicto e busca o título em seu primeiro ano na competição. O Barcelona, do Parque Jaraguá, garantiu a vaga na final após terminar em primeiro lugar no seu grupo na segunda fase. A final é inédita para ambas as equipes, que disputam pela primeira vez a decisão da categoria.
As duas equipes chegaram à decisão após partidas definidas nos pênaltis. O Gordinhos eliminou o 100% Gasparini, enquanto o Barcelona superou o Vitoria F.C., que havia sido a surpresa do campeonato.
O Gordinhos F.C. mantém uma sequência de resultados sem derrota e tenta coroar sua campanha com a conquista do campeonato. O Barcelona se classificou de forma direta na segunda fase e dependeu dos pênaltis para garantir a vaga na final.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) divulgou orientações ao público que acompanhará a final da Copa Golden Master neste sábado (22), no Estádio Mirante Ferroviário às 14h40.
Com a expectativa de grande presença de torcedores, a Semel estabeleceu acessos separados para as torcidas, a fim de garantir a segurança e evitar aglomerações. A torcida do Barcelona, mandante do confronto, deverá utilizar exclusivamente o Portão 1, localizado na Rua Alice Figueiredo, lateral do Mirante Ferroviário.
Já o público do Gordinhos F.C., equipe visitante, terá acesso pelo portão 2, o principal, na Rua Carlos Blei Filho, no campo do Triagem. A Secretaria também reforçou a lista de itens proibidos no estádio. Não será permitida a entrada de cooler ou caixa de isopor, armas de fogo, objetos cortantes ou pontiagudos, objetos de vidro, latas de cerveja ou refrigerante, guarda-chuva e bolsas de grande porte. A medida segue o protocolo de segurança adotado em eventos esportivos de maior fluxo de público.
Gordinhos F.C. chega à final da Copa Golden Master invicto
Fundado em 7 de novembro de 2016, o Gordinhos F.C. surgiu da união de amigos que desejavam jogar futebol e confraternizar. O fundador e presidente do time, Elias José, lembra que a ideia nasceu em um encontro informal: “O time foi fundado dentro do bar do Duzão, enquanto tomávamos uma cerveja”, relata. Elias destaca que a maioria dos integrantes era “um pouco acima do peso”, e que o nome Gordinhos surgiu justamente desse contexto.
A prática de futebol às segundas-feiras era acompanhada de janta entre os integrantes, reforçando o espírito de convivência familiar. Segundo o presidente, o grupo já realizou viagens em conjunto, incluindo uma ida à Bahia. “Eu não imaginava que o time chegaria a essa proporção. Depois decidimos inscrever a equipe na Copa Golden Master”, explica Elias, lembrando que a ideia surgiu com amigos como Rato, Lenão e Leleco, quando ainda jogavam pelo Luso F.C.
O Gordinhos F.C. chega à final da competição invicto, após 11 partidas disputadas, com 7 vitórias e 4 empates. O clube possui atualmente uma estrutura administrativa organizada, com presidente, diretoria e comissão técnica. A presidência permanece com Elias José, enquanto a diretoria passou por reformulação. A comissão técnica é comandada pelo técnico Rick Martins, vencedor de diversos títulos no futebol amador local, e conta com Nescau, multicampeão considerado um dos técnicos mais vitoriosos do amador de Bauru. A equipe também integra Diego, Marcos Vinicius, Victor e Osmar, que reforçaram o time nas fases finais da competição. O retrospecto da equipe registra 37 gols marcados e 6 sofridos.
O elenco reúne jogadores experientes, incluindo atletas com passagem por equipes profissionais. Entre os destaques estão o goleiro Robinho, a dupla de zaga, os meias Amaral e Nirda, o camisa 10 Kremer e o artilheiro Paulao, autor de 10 gols na competição.
O time busca o título em sua primeira participação na Copa Golden Master.
Barcelona chega à final da Copa Golden Master em sua primeira decisão
Fundado em 1998, o Barcelona, do Parque Jaraguá, disputa neste sábado (22) a final da Copa Golden Master. A equipe tem trajetória longa no futebol amador local, mas alcança sua primeira decisão na competição.
O time iniciou sua participação em campeonatos oficiais em 2000, na Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA), onde permaneceu até 2015. Durante esse período, o Barcelona chegou a duas finais: em 2003, perdeu para o Corinthians do Jardim Prudência, e em 2005 foi vice-campeão ao ser derrotado pelo Ypiranga. Em 2016, a equipe deixou de disputar a LBFA, encerrando um ciclo de 15 anos na liga.
Em 2022, o Barcelona voltou a competir em parceria com o time do 9 de Julho, disputando as edições de 2022 e 2023 como 9 de Julho/Barcelona. Desde 2024, a equipe passou a atuar oficialmente como C.F. Barcelona, e nesta temporada alcançou sua primeira final na Copa Golden Master.
O retrospecto do time na competição é de 11 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, totalizando 32 gols marcados e 9 sofridos.
A equipe é comandada pelo técnico Cléber, com assistência de Renan e participação de Sebastião na comissão técnica. Entre os jogadores que se destacam estão Anderson Ferraz, artilheiro da competição com 5 gols, e os atacantes Cilvaldo Duarte e Gilliard, com 4 gols cada. Outros integrantes importantes da equipe incluem Gilson, Claudecir e Luiz Ribeiro.