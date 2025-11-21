A decisão da 19ª Copa Golden Master será realizada neste sábado (22), às 14h40, no estádio Mirante Ferroviário, com o confronto entre Gordinhos F.C. e Barcelona. O Gordinhos chega à decisão invicto e busca o título em seu primeiro ano na competição. O Barcelona, do Parque Jaraguá, garantiu a vaga na final após terminar em primeiro lugar no seu grupo na segunda fase. A final é inédita para ambas as equipes, que disputam pela primeira vez a decisão da categoria.

As duas equipes chegaram à decisão após partidas definidas nos pênaltis. O Gordinhos eliminou o 100% Gasparini, enquanto o Barcelona superou o Vitoria F.C., que havia sido a surpresa do campeonato.

O Gordinhos F.C. mantém uma sequência de resultados sem derrota e tenta coroar sua campanha com a conquista do campeonato. O Barcelona se classificou de forma direta na segunda fase e dependeu dos pênaltis para garantir a vaga na final.