Uma das principais e mais acessadas artérias da cidade, que corta Bauru de Norte a Sul, a avenida Nações Unidas é, mais uma vez, a campeã de acidentes de trânsito dos últimos 12 meses, com 69 ocorrências registradas, uma delas resultando em óbito. Esta mesma via tem liderado a estatística nos últimos anos. Os dados são do Infosiga, plataforma gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), e leva em consideração o período entre novembro de 2024 e outubro de 2025.

Já a segunda colocada no 'ranking de acidentes' é a Duque de Caxias, com 41 (dois deles com vítimas fatais); depois a Rodrigues Alves, com 29 colisões; seguida pela Cruzeiro do Sul, com 21 acidentes (um fatal); na sequência, as avenidas Nuno de Assis e Getúlio Vargas, com 17 casos cada; a Pinheiro Machado, que registrou 14; a rua Bernardino de Campos, que somou 13; a avenida Castelo Branco contabilizando 13; e a avenida Elias Miguel Maluf, que fecha o “top 10”, justamente com 10 acidentes, dois deles com mortes.

Outros dados

Conforme o JCNET vem noticiando, os dados do Detran-SP também mostram que os jovens entre 18 e 24 anos foram os que mais se envolveram em acidentes de trânsito em Bauru em 2025, considerando, desta vez, o período de 1º de janeiro a 18 de novembro. Das 829 colisões registradas neste ano, até o momento, 276 têm a participação dessa faixa etária.