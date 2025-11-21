21 de novembro de 2025
TRÂNSITO

Descubra qual é a via mais perigosa de Bauru para acidentes

Por Bruno Freitas | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Matos/Arquivo JCNET 2025
No dia 16 de julho, um Peugeot atingiu violentamente um poste na Nações Norte, após fuga da PM
No dia 16 de julho, um Peugeot atingiu violentamente um poste na Nações Norte, após fuga da PM

Uma das principais e mais acessadas artérias da cidade, que corta Bauru de Norte a Sul, a avenida Nações Unidas é, mais uma vez, a campeã de acidentes de trânsito dos últimos 12 meses, com 69 ocorrências registradas, uma delas resultando em óbito. Esta mesma via tem liderado a estatística nos últimos anos. Os dados são do Infosiga, plataforma gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), e leva em consideração o período entre novembro de 2024 e outubro de 2025.

Já a segunda colocada no 'ranking de acidentes' é a Duque de Caxias, com 41 (dois deles com vítimas fatais); depois a Rodrigues Alves, com 29 colisões; seguida pela Cruzeiro do Sul, com 21 acidentes (um fatal); na sequência, as avenidas Nuno de Assis e Getúlio Vargas, com 17 casos cada; a Pinheiro Machado, que registrou 14; a rua Bernardino de Campos, que somou 13; a avenida Castelo Branco contabilizando 13; e a avenida Elias Miguel Maluf, que fecha o “top 10”, justamente com 10 acidentes, dois deles com mortes.

Outros dados

Conforme o JCNET vem noticiando, os dados do Detran-SP também mostram que os jovens entre 18 e 24 anos foram os que mais se envolveram em acidentes de trânsito em Bauru em 2025, considerando, desta vez, o período de 1º de janeiro a 18 de novembro. Das 829 colisões registradas neste ano, até o momento, 276 têm a participação dessa faixa etária.

Segundo a plataforma, em 2025, o dia da semana com maior número de batidas entre automóveis e atropelamentos, envolvendo pedestres ou ciclistas, foi a sexta-feira. A véspera do sábado contabilizou sozinha 161 acidentes, com maior concentração à noite, entre 18h e 23h59, período que somou 46 casos; durante a tarde foram 53.

Confira infográfico abaixo:

