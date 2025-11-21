21 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPORTUNIDADE

Casa da Amizade realiza bazar beneficente em prol da Legião Mirim

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Aproveitando o final do ano, época em que as pessoas costumam realizar faxina e “desapegar” de algumas coisas, a Casa da Amizade está arrecadando doações para o bazar da pechincha, que será realizado na próxima quarta-feira (26), das 8h às 12h, em prol da Legião Mirim de Bauru.

Estão sendo aceitas doações de todos os tipos: roupas, sapatos, eletrodomésticos, objetos de decoração, etc, desde que estejam em bom estado.

As doações devem ser feitas na própria Legião Mirim, na avenida Nuno de Assis, 13-50, ao lado do Terminal Rodoviário, onde será realizado o bazar.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários