Aproveitando o final do ano, época em que as pessoas costumam realizar faxina e “desapegar” de algumas coisas, a Casa da Amizade está arrecadando doações para o bazar da pechincha, que será realizado na próxima quarta-feira (26), das 8h às 12h, em prol da Legião Mirim de Bauru.

Estão sendo aceitas doações de todos os tipos: roupas, sapatos, eletrodomésticos, objetos de decoração, etc, desde que estejam em bom estado.

As doações devem ser feitas na própria Legião Mirim, na avenida Nuno de Assis, 13-50, ao lado do Terminal Rodoviário, onde será realizado o bazar.