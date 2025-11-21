Uma nova frente fria pode trazer chuva para Bauru e região neste final de semana e na próxima segunda-feira (24), de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O instituto aponta que, nesta sexta-feira (21), um sistema de alta pressão permanece atuando no Estado de São Paulo, mantendo a condição de tempo estável, com pouca nebulosidade. As temperaturas ficarão amenas no período da manhã e em gradativa elevação no período da tarde. A máxima deve oscilar entre 31 graus e 35 graus.

Ainda de acordo com o IPMet, haverá aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas e trovoadas isoladas no Estado, inclusive no Interior, a partir da tarde de sábado (22), devido à intensificação de um sistema de baixa pressão no continente. No domingo (23), as instabilidades serão intensificadas por conta do deslocamento de uma frente fria pelo oceano, principalmente a partir da tarde. A previsão aponta cerca de 4,6 milímetros de precipitações em Bauru.

Segunda-feira

Chuva ao longo de todo o dia, inclusive com trovoadas, devido à permanência das condições instáveis sobre a região de Bauru, também está prevista para a próxima segunda-feira (24). A proximidade da frente fria ainda influencia o tempo, mantendo o céu com muita nebulosidade, informa o site do IPMet. De acordo com ele, existe possibilidade de chover cerca de 18 milímetros na data, quando as temperaturas devem oscilar entre 18 graus de mínima e 21 graus de máxima.