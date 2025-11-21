DAMA GAIA, duo formado por Manu Saggioro e Daísa Munhoz, lança nesta sexta, dia 21 de novembro, o single “Segredos Vegetais”, com participação especial de Levi Ramiro (viola de cabaça e cabacítara) e João Arruda (percussão e vocais). A faixa é uma releitura da canção de Dércio Marques (1947–2012), lançada originalmente no álbum homônimo de 1988.

Para Manu e Daísa, Segredos Vegetais transcende uma música sobre a natureza e preservação ambiental: trata-se de um tratado poético de amor e respeito entre humanidade e reino vegetal, evocando a senescência das plantas, o espírito da terra e os elementais da natureza.

A artista e pesquisadora de Dércio Marques, Letícia Bertelli, reflete sobre a potência de trazer essa canção para um novo contexto: “Desmembrar Segredos Vegetais do disco potencializa a energia contida em todo o trabalho, em todo o ritual criado no álbum original, onde há um movimento de escuta e as canções vão passando de uma a outra e apresentando diferentes camadas e dimensões da consciência. Até porque essa é a canção que nomeia o disco”, analisa.