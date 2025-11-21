Na noite desta quinta-feira (20), o Bauru Basket entrou em quadra no ginásio da Unifor, na capital cearense, e foi derrotado pelo Fortaleza por 91 x 72. O duelo foi válido por mais uma rodada do NBB Caixa.

Com o resultado, o Dragão agora tem uma campanha de cinco vitórias e seis derrotas na competição – números que o deixam na 12ª colocação. Já os donos da casa subiram para o 14º lugar, agora com três triunfos em nove partidas.

O primeiro quarto foi equilibrado: as equipes trocaram cestas, especialmente em arremessos de três pontos. O Fortaleza até chegou a abrir seis pontos de frente, principalmente pelas faltas que o levaram à linha de lance-livre. Mas o técnico Paulo Jaú pediu tempo, acionou o banco de reservas e viu seu time fechar a primeira parcial em vantagem (22 x 21).