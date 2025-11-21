Na noite desta quinta-feira (20), o Bauru Basket entrou em quadra no ginásio da Unifor, na capital cearense, e foi derrotado pelo Fortaleza por 91 x 72. O duelo foi válido por mais uma rodada do NBB Caixa.
Com o resultado, o Dragão agora tem uma campanha de cinco vitórias e seis derrotas na competição – números que o deixam na 12ª colocação. Já os donos da casa subiram para o 14º lugar, agora com três triunfos em nove partidas.
O primeiro quarto foi equilibrado: as equipes trocaram cestas, especialmente em arremessos de três pontos. O Fortaleza até chegou a abrir seis pontos de frente, principalmente pelas faltas que o levaram à linha de lance-livre. Mas o técnico Paulo Jaú pediu tempo, acionou o banco de reservas e viu seu time fechar a primeira parcial em vantagem (22 x 21).
No segundo período, os ataques novamente prevaleceram sobre as defesas. Desta vez, porém, o jogo interno ganhou protagonismo. Com o pivô Andrezão dominante na pontuação e nos rebotes, melhor para o Bauru, que foi para o intervalo vencendo por 45 x 41.
O retorno dos vestiários definiu os rumos da partida: com forte marcação de um lado e bom volume ofensivo do outro, o time cearense não somente controlou as ações do Dragão, como ainda fechou o terceiro quarto como a maior parcial (26 x 12). E, já no período final, os bauruenses não tiveram forças para reagir e viram a diferença ficar ainda maior.
Números
Seis atletas do Fortaleza terminaram a noite com dígitos duplos na pontuação: Gabriel (18), Da Silva (16), Gohlke (14), Popovic (13), Jeanzinho (11) e Dupree (10). Pelo Bauru, Andrezão teve grande atuação individual, com 18 pontos, 14 rebotes e cinco assistências. Alex Garcia também contribuiu com 15 pontos, quatro rebotes e três assistências.
Na capital mineira
Depois de jogar na Paraíba e no Ceará, o Dragão agora fecha a série de três partidas longe de casa no estado de Minas Gerais. Nesta sexta-feira (21), a delegação viaja para Belo Horizonte, onde enfrentará o KTO/Minas no próximo domingo (23), às 11h, na Arena UniBH.