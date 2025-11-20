O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1 no Majestoso disputado na Neo Química Arena, com dois gols de Yuri Alberto e um de Memphis Depay, enquanto Tapia descontou para o Tricolor. O resultado fez o Timão alcançar 45 pontos e empatar em pontuação com o rival, que permanece na nona posição do Brasileirão. O jogo, válido pela 34ª rodada, registrou público de 45.739 torcedores e renda superior a R$ 3,5 milhões.

A partida começou com domínio corintiano, que abriu o placar em pênalti convertido por Yuri Alberto após revisão do VAR. Mesmo criando mais chances, o Timão não ampliou antes do intervalo, enquanto o São Paulo teve dificuldades ofensivas e sequer finalizou no primeiro tempo. Na volta do vestiário, a equipe de Hernán Crespo reagiu com a entrada de Tapia, que empatou o jogo de cabeça após cobrança de escanteio.

Quando o clássico parecia equilibrado, Memphis Depay entrou e mudou o rumo da partida ao marcar um golaço aos 38 minutos da etapa final. Pouco depois, Yuri Alberto aproveitou rebote na área e definiu o placar. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o São Paulo recebe o Juventude no Morumbis.