O vazamento em uma tubulação de gás perfurada na manhã desta quinta-feira (20), durante a instalação de um poste no Distrito Industrial II, em Bauru, foi controlado após, aproximadamente, sete horas. O incidente levou ao isolamento da área e à evacuação de uma empresa localizada no entorno.

Em nota, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) informou que realizava a substituição de postes acompanhada pela concessionária de gás, quando a perfuração acidental da tubulação foi identificada. Segundo a empresa, as atividades foram imediatamente interrompidas e, a área, isolada.

A concessionária de gás foi acionada para realizar a correção, enquanto o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado ao local, descartou risco de incêndio, já que o vazamento ocorreu em área aberta. A CPFL comunicou aguardar a conclusão dos reparos na tubulação para retomar os trabalhos.