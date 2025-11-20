20 de novembro de 2025
Após 7 horas, vazamento de gás que isolou área é contido; VÍDEO

O vazamento em uma tubulação de gás perfurada na manhã desta quinta-feira (20), durante a instalação de um poste no Distrito Industrial II, em Bauru, foi controlado após, aproximadamente, sete horas. O incidente levou ao isolamento da área e à evacuação de uma empresa localizada no entorno.

Em nota, a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) informou que realizava a substituição de postes acompanhada pela concessionária de gás, quando a perfuração acidental da tubulação foi identificada. Segundo a empresa, as atividades foram imediatamente interrompidas e, a área, isolada.

A concessionária de gás foi acionada para realizar a correção, enquanto o Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado ao local, descartou risco de incêndio, já que o vazamento ocorreu em área aberta. A CPFL comunicou aguardar a conclusão dos reparos na tubulação para retomar os trabalhos.

De acordo com a Defesa Civil, o vazamento começou por volta das 10h, na quadra 2 da rua Ademar Martinello, e foi contido por volta das 17h. O responsável pela fábrica afetada relatou prejuízo significativo, pois o local precisou ser evacuado e cerca de 60 funcionários foram dispensados. Empresários da região também suspeitam que uma tubulação de água tenha sido perfurada na quadra 3, concluiu órgão municipal.

