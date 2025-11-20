Os jovens entre 18 e 24 anos foram os que mais se envolveram em acidentes de trânsito em Bauru em 2025, considerando o período de 1 de janeiro a 18 de novembro. Das 829 colisões registradas até o momento, 276 têm a participação dessa faixa etária. A estatística é do Infosiga, plataforma de dados gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

De acordo com o levantamento, o gênero masculino lidera entre as vítimas, com 68,5% dos casos (189). Do total de 276 ocorrências nessa faixa etária, 48 envolveram mulheres. Na vice-liderança aparece o grupo de 25 a 29 anos, com 129 pessoas diretamente envolvidas, sendo 81 homens e 48 mulheres.

Mortes

Entre as vítimas fatais, a faixa etária dos 20 a 24 anos também figura entre as mais afetadas. Ainda de acordo com o Infosiga, de um total de 38 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito em Bauru em 2025, considerando rodovias e o perímetro urbano, cinco estavam nesse grupo; outros cinco tinham entre 35 e 39 anos; e três entre 15 e 19 anos.

Em 2024