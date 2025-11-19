A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19), operação para apurar supostas práticas ilegais envolvendo fraudes em licitações públicas no município de Pirajuí.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, todos em endereços da cidade.
A investigação teve início após denúncia encaminhada ao Ministério Público de São Paulo, apontando possíveis irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura de Pirajuí.
As apurações indicam que contratos custeados com recursos federais do Sistema Único de SAúde (SUS) foram celebrados sem licitação com microempreendedoras individuais recém-criadas, sem capacidade técnica para executar os serviços de coleta e transporte de resíduos de saúde.
Os investigados poderão responder pelos crimes de contratação direta ilegal, frustração do caráter competitivo de licitação e outros que eventualmente forem identificados ao longo da investigação.