A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19), operação para apurar supostas práticas ilegais envolvendo fraudes em licitações públicas no município de Pirajuí.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, todos em endereços da cidade.

A investigação teve início após denúncia encaminhada ao Ministério Público de São Paulo, apontando possíveis irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura de Pirajuí.