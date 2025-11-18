A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) está com novos editais de processos seletivos abertos para contratação de profissionais que irão atuar em unidades estaduais de saúde sob sua gestão na cidade de Bauru. As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, técnico e superior, distribuídos entre o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Bauru, Hospital Estadual de Bauru (HEB), Hospital de Base de Bauru (HBB), Maternidade Santa Isabel (MSI) e Hospital Manoel de Abreu (HMA). Os interessados devem ficar atentos à relação de vagas por unidade. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 25 de novembro, exclusivamente pelo site da Fundação (www.famesp.org.br, aba Processos Seletivos, escolher a unidade onde deseja trabalhar para conferir as vagas existentes).

As vagas contemplam diversas áreas. As oportunidades são para enfermeiro (AME); auxiliar de cozinha (HEB); técnico de enfermagem (MSI e HEB-AME Bauru); assistente social (todas as unidades de Bauru); auxiliar de almoxarifado (HBB); porteiro (HBB); psicólogo (todas as unidades de Bauru); auxiliar de enfermagem (HEB/AME/HMA); técnico de manutenção eletrônica (MSI); cozinheiro (HBB); oficial administrativo (HBB); técnico de farmácia (HEB/AME/HMA/MSI).

Na área médica, as oportunidades incluem imunologista (provas diagnósticas), imunologista pediátrico, neurologista adulto, cirurgião vascular (doppler), neurologista pediátrico, endocrinologia pediátrica, reumatologista e endocrinologista adulto – todas as vagas para o Hospital Estadual de Bauru. Já para o AME Bauru há vagas para médico pneumologista adulto, médico de cirurgia pediátrica, neurologista pediátrico, proctologista e neurologista adulto.