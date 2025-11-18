Uma pane no serviço no provedor de internet Cloudflare causa, nesta terça-feira (18), instabilidade em diversos sites populares, como o chatbot ChatGPT, a rede social X (ex-Twitter), Uber e a plataforma de design Canva.

A empresa, que atende cerca de um quinto dos sites no mundo, confirmou a falha de sistema em comunicado, por volta das 10h. "Alguns serviços podem ser afetados de forma intermitente. Estamos focados em restaurar o serviço. Atualizaremos conforme conseguirmos resolver", diz o informe.

Às 11h42, a empresa divulgou que implementou um ajuste em seu sistema. "Nós acreditamos que o problema está resolvido. Continuamos a monitorar erros para garantir que os serviços estejam restabelecidos."