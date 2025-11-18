Uma pane no serviço no provedor de internet Cloudflare causa, nesta terça-feira (18), instabilidade em diversos sites populares, como o chatbot ChatGPT, a rede social X (ex-Twitter), Uber e a plataforma de design Canva.
A empresa, que atende cerca de um quinto dos sites no mundo, confirmou a falha de sistema em comunicado, por volta das 10h. "Alguns serviços podem ser afetados de forma intermitente. Estamos focados em restaurar o serviço. Atualizaremos conforme conseguirmos resolver", diz o informe.
Às 11h42, a empresa divulgou que implementou um ajuste em seu sistema. "Nós acreditamos que o problema está resolvido. Continuamos a monitorar erros para garantir que os serviços estejam restabelecidos."
Pessoas ouvidas pela reportagem dizem que a instabilidade persiste. Às 11h57, a Cloudflare anunciou que usuários ainda podem ter problemas e que trabalha na solução das falhas. Essa empresa, sediada nos Estados Unidos, fornece serviços de segurança e registro de domínios de sites. Na prática, funciona como porta de entrada e fechadura de parte relevante das páginas da web, bloqueando os visitantes indesejados a exemplo de bots, inclusive os utilizados no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, e hackers.
A plataforma de queixas sobre instabilidade na internet Downdetector registra aumento de reclamações no Brasil, desde as 9h. A lista de sites e aplicativos apresentando erros inclui X, AWS, ChatGPT, Canva, Grindr e League of Legendes, um popular jogo online, além da casa de apostas Bet365.
Nos Estados Unidos, há mais de 15 mil queixas sobre a queda do X. No Brasil, há menos de 1.000.