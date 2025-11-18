Um Jeep Renegade foi completamente consumido por um incêndio, na manhã desta terça-feira (18), no quilômetro 355 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília, próximo ao Parque Val de Palmas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor trafegava sentido a Bauru quando foi surpreendido por uma densa fumaça decorrente do aquecimento no motor. Ele conseguiu parar no acostamento e deixar o veículo sem se ferir.

O fogo, no entanto, atingiu todo o automóvel, que sofreu perda total. A imagem chamou atenção nas redes sociais, onde circulou.