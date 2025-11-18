A Força Tática da Polícia Militar recuperou em Bauru, na noite desta segunda-feira (17), uma moto furtada e prendeu o condutor flagrado com o veículo poucas horas depois do crime, ocorrido na quadra 3 da rua Treze de Maio, no Centro. A Honda XRE 190 preta, porém, foi recuperada no bairro Ferradura Mirim.

De acordo com a corporação, o Centro de Operações da PM (Copom) recebeu a denúncia do furto e acionou uma equipe da Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores, que fez buscas e localizou a motocicleta. Quem a pilotava confessou furtou, informaram os policiais militares.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça. A moto foi devolvida ao proprietário.