Na região de Bauru, as mulheres seguem criando oportunidades, movimentando a economia e assumindo o protagonismo de histórias que inspiram. Nos 37 municípios atendidos pelo escritório regional do Sebrae-SP em Bauru, 52.748 mulheres estão formalizadas como microempreendedoras individuais, número que supera o de empreendedores homens em nove cidades. O total representa um avanço em relação ao ano passado, quando havia 52.038 donas de negócios. Apenas no município de Bauru, 22.075 empreendedoras comandam atualmente seus próprios microempreendimentos. Os dados têm como base informações da Receita Federal, analisadas pelo Sebrae-SP.

O cenário local também revela setores onde a presença feminina é predominante. Em Bauru, o domínio é claro: os serviços lideram, seguidos pelo comércio. Entre as atividades mais escolhidas, destacam-se os serviços de beleza, como cabeleireiros, manicures e esteticistas que reúnem mais de 3.300 empreendedoras. Na sequência, aparece o comércio de roupas e acessórios, com 1.501 mulheres. Também se destaca a produção de alimentos para entrega, atividade que reúne quase mil mulheres atuando como MEI.

Nos municípios de Iacanga, Reginópolis, Uru, Bocaina, Boraceia, Macatuba, Barra Bonita, Lucianópolis e Presidente Alves o número de mulheres formalizadas como Microempreendedoras Individuais supera o de homens na mesma categoria. Já em Avaí, o município registra empate, com 187 mulheres e 187 homens MEIs a frente dos negócios, de acordo com a mesma pesquisa.