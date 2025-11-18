18 de novembro de 2025
PARA O PAULISTÃO

Noroeste inicia pré-temporada e amplia academia dos atletas

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian
Com equipamentos modernos, Noroeste abre a nova academia no dia seguinte ao início da pré-temporada
Com equipamentos modernos, Noroeste abre a nova academia no dia seguinte ao início da pré-temporada

O Esporte Clube Noroeste inaugurou na manhã desta terça-feira (18) a nova academia de preparação física destinada à equipe profissional, no Complexo Damião Garcia, na Vila Pacífico. A cerimônia contou com o tradicional corte de fitas, simbolizando a abertura oficial do espaço e marcando mais um investimento do clube em infraestrutura.

Durante a solenidade, dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores, e a imprensa acompanharam a apresentação do local, que recebeu equipamentos modernos voltados ao preparo físico, prevenção de lesões e trabalhos individualizados. A entrega do espaço ocorre em meio ao início da pré-temporada visando 2026, iniciada nesta segunda-feira (17).

Logo após a inauguração, os atletas já integrados ao elenco principal realizaram o primeiro treino na nova academia, iniciando imediatamente a utilização do ambiente que agora passa a fazer parte da rotina diária de preparação.

O presidente da SAF, Reinaldo Mandaliti, destacou a importância da ampliação da estrutura do clube e antecipou que novas melhorias estão previstas no pacote de reformas em andamento. Segundo ele, o momento simboliza mais um passo na consolidação do projeto de modernização.

“É mais um dia de felicidade no clube. Temos recebido boas notícias relacionadas à estruturação, e quando você estrutura um clube, está trabalhando para colher os resultados no futuro. Estamos semeando agora para colher depois”, afirmou.

Mandaliti ressaltou que o desempenho esportivo está diretamente ligado a um ambiente sólido fora de campo. “Independentemente do futebol jogado, se não houver estrutura, não haverá resultado. Os atletas buscam qualidade, infraestrutura, pagamento em dia, campo adequado para treinar. O que estamos entregando hoje é mais um marco para a história do clube”, completou.

