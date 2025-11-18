O Esporte Clube Noroeste inaugurou na manhã desta terça-feira (18) a nova academia de preparação física destinada à equipe profissional, no Complexo Damião Garcia, na Vila Pacífico. A cerimônia contou com o tradicional corte de fitas, simbolizando a abertura oficial do espaço e marcando mais um investimento do clube em infraestrutura.

Durante a solenidade, dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores, e a imprensa acompanharam a apresentação do local, que recebeu equipamentos modernos voltados ao preparo físico, prevenção de lesões e trabalhos individualizados. A entrega do espaço ocorre em meio ao início da pré-temporada visando 2026, iniciada nesta segunda-feira (17).

Logo após a inauguração, os atletas já integrados ao elenco principal realizaram o primeiro treino na nova academia, iniciando imediatamente a utilização do ambiente que agora passa a fazer parte da rotina diária de preparação.