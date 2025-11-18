A juíza Fernanda Lopes dos Santos, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, julgou improcedente a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo e pela Cohabu contra o ex-presidente da companhia Edison Bastos Gasparini Júnior. A decisão, assinada nesta segunda-feira (17), concluiu que as condutas atribuídas ao ex-gestor se tornaram atípicas devido às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que reformou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa.

A ação tratava de apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo no balanço da Cohab referente ao exercício de 2014. O relatório indicava desequilíbrio financeiro, insolvência, inadequações contábeis, resultado operacional negativo e falhas na gestão de pessoal.

Logo no início do processo, a defesa de Gasparini alegou inépcia da inicial, ausência de descrição de condutas e inexistência de indícios suficientes de improbidade — argumentos rejeitados pelo Juízo. Em seguida, sustentou que a ação estaria prescrita, pois teria sido ajuizada mais de cinco anos após a apresentação das contas de 2014.