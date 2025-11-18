A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 157 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas
Ajudante de marcenaria – 1 vaga
Ajudante de serralheria – 1 vaga
Ajudante geral – 7 vagas
Almoxarifado - 1 vaga
Analista de Engenharia – 2 vagas
Aprendiz – 1 vaga
Assistente de esterilização – 1 vaga
Assistente de loja – 1 vaga
Assistente de vendas – 3 vagas
Atendente – 1 vaga
Atendente de cafeteria para o fechamento – 1 vaga
Atendente de loja conveniência – 2 vagas
Atendente de restaurante (garçonete) – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar Administrativo – 2 vagas
Auxiliar comercial – 2 vagas
Auxiliar de classe educação infantil – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar de cozinha/atendente – 4 vagas
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de Oem – 1 vaga
Auxiliar de refrigeração – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar de vendas – 1 vaga
Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Auxiliar geral de lavanderia – 1 vaga
Auxiliar logístico – 30 vagas
Auxiliar mecânico de refrigeração – 1 vaga
Auxiliar serralheiro – 1 vaga
Balconista de açougue – 3 vagas
Banco talentos (PCD) – 10 vagas
Bartender – 2 vagas
Caixa – 1 vaga
Churrasqueiro – 1 vaga
Comprador e orçamentista de peças de motor linha leve e pesada – 1 vaga
Consultora vendas – 1 vaga
Cozinheira residencial – 1 vaga
Designer Gráfico – 2 vagas
Educador Social – 1 vaga
Entregador motociclista – 1 vaga
Estagiário de Administração – 1 vaga
Estágio em Ciências Contábeis/Administração – 1 vaga
Estágio Estudantes do Ensino Médio – 1 vaga
Estágio para Estudantes do Ensino Médio noite – 1 vaga
Estágio – 1 vaga
Faxineira – 1 vaga
Faxineira (serviços gerais e copa – escritório) – 1 vaga
Fiscal de prevenção de perdas – 3 vagas
Gerente/supervisora de unidade – 1 vaga
Manobrista de ônibus – 1 vaga
Mecânico – 2 vagas
Mecânico de motores 2 tempos – 2 vagas
Mecânico de motos – 2 vagas
Mecânico de refrigeração – 1 vaga
Montador – 2 vagas
Montador de fachadas comerciais – 1 vaga
Montador de móveis planejados – 2 vagas
Montador mecânico – 6 vagas
Motorista caminhão – 1 vaga
Operador de caixa – 2 vagas
Operador de loja – repositor – 3 vagas
Operador de router CNC – 2 vagas
Operador digital – 2 vagas
Pedreiro – 2 vagas
Produção, operador de injetora – 3 vagas
Recepcionista/controlador de acesso – 1 vaga
Recepcionista de clínica odontológica – 1 vaga
Representante comercial – vendedor – 1 vaga
Salgadeira – 2 vagas
Serralheiro – 1 vaga
Serralheiro em geral – 1 vaga
Serviços gerais/copeira – escritório – 1 vaga
Supervisor de loja – 1 vaga
Supervisor de vendas – 1 vaga
Técnico em Nutrição – 3 vagas
Vaga CLT - consultor de vendas – 1 vaga
Vendedor - produtos esportivos – 1 vaga
Vendedor externo – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Zelador de pátio – 1 vaga