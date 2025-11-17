Na segunda parcial, o Praia Clube começa em vantagem, tendo sucesso na virada de bola e pressionando nos bloqueios, forçando a primeira parada do Sesi Bauru em 10 a 14. O time da casa se recupera na parcial com boa entrada de Johan no saque, dificultando a recepção mineira, pontuando no fundamento e chegando em 17 a 18 na parada do Praia Clube. O sistema defensivo do Sesi Bauru cresce na partida e segura a ataque do time de Uberlândia, pontuando no erro do visitante e chegando em 20 a 21 na segunda parada do Praia Clube. O tempo tem efeito, com a virada de bola do visitante na sequência e o erro do Sesi Bauru, levando à parada time da casa em 20 a 23. Os erros do Sesi Bauru crescem na reta final e o time mineiro empata a partida no 22 a 25.

O Sesi Bauru começa o terceiro set dominante, pontuando nos bloqueios e parando o ataque do Praia Clube, forçando a parada do visitante rapidamente em 5 a 1. O tempo tem efeito e o clube de Uberlândia volta pra parcial, mas para novamente em 14 a 10 quando o Sesi Bauru volta a pressionar nos saques e bloqueios. O time da casa tem uma queda na eficiência ofensiva e para no 17 a 15 na tentativa de reação mineira. O Sesi Bauru volta da parada pressionando e pontuando nos bloqueios, até fechar em 25 a 20 no erro de saque adversário.

O quarto set começa com o Praia Clube em vantagem, mas o Sesi Bauru volta a pressionar no saque e bloqueio, empata em 12 a 12 e força o primeiro tempo do time visitante. O time da casa chega a virar na sequência de bloqueios, mas vê o Praia Clube se recuperar após o pedido de tempo, encaixando sequência de saques e segurando o Sesi Bauru em 15 a 17. O set segue equilibrado, mas o time de Bauru sofre para ter sequência de pontos e não tira a vantagem mineira, com o Praia Clube fechando em 22 a 25.