O Sesi Bauru foi superado pelo Praia Clube em 3 sets a 2 (26x24; 22x25; 25x20; 22x25; 6x15) na noite dessa segunda-feira, 17. O time de Bauru batalhou e fez bom jogo nos bloqueios, mas conquistou apenas um ponto na partida disputada na Arena Paulo Skaf, válida pela quinta rodada da Superliga 25-26.
Com o resultado, o Sesi Bauru chega aos seis pontos na sétima colocação, tendo duas vitórias e duas derrotas nas quatro partidas disputadas. Na próxima rodada, a equipe de Bauru vai jogar fora de casa contra a equipe do Vôlei Renata. A partida, válida pela sexta rodada, será no sábado, 22, às 21h, no Ginásio Taquaral, em Campinas, com transmissão do Sportv 2 e do Volleyball World TV.
O Sesi Bauru segue com uma partida atrasada, após o adiamento da terceira rodada contra o Itambé Minas.
Ao fim da partida, Paulo, do Praia Clube, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Marcos Jr. foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 16 pontos.
O jogo
Para o confronto contra o Praia Clube, o Sesi Bauru foi com o seguinte time titular: Juan, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.
O primeiro set começa muito equilibrado, com o Sesi Bauru tendo sucesso na virada de bola mas sofrendo com erros de saque. O time da casa abre vantagem na agressividade de bloqueios, pontuando com Barreto no fundamento e forçando a parada do Praia Clube em 14 a 12. Com a reta final do set se aproximando, o time visitante para novamente em 18 a 15, sofrendo com o bloqueio do time de Bauru. A equipe mineira reage, somando pontos também nos erros do mandante, levando aos dois pedidos de tempo do Sesi Bauru em 21 a 18 e depois em 23 a 22. O set se estende, mas em ponto de bloqueio de Vaccari, o Sesi Bauru fecha em 26 a 24.
Na segunda parcial, o Praia Clube começa em vantagem, tendo sucesso na virada de bola e pressionando nos bloqueios, forçando a primeira parada do Sesi Bauru em 10 a 14. O time da casa se recupera na parcial com boa entrada de Johan no saque, dificultando a recepção mineira, pontuando no fundamento e chegando em 17 a 18 na parada do Praia Clube. O sistema defensivo do Sesi Bauru cresce na partida e segura a ataque do time de Uberlândia, pontuando no erro do visitante e chegando em 20 a 21 na segunda parada do Praia Clube. O tempo tem efeito, com a virada de bola do visitante na sequência e o erro do Sesi Bauru, levando à parada time da casa em 20 a 23. Os erros do Sesi Bauru crescem na reta final e o time mineiro empata a partida no 22 a 25.
O Sesi Bauru começa o terceiro set dominante, pontuando nos bloqueios e parando o ataque do Praia Clube, forçando a parada do visitante rapidamente em 5 a 1. O tempo tem efeito e o clube de Uberlândia volta pra parcial, mas para novamente em 14 a 10 quando o Sesi Bauru volta a pressionar nos saques e bloqueios. O time da casa tem uma queda na eficiência ofensiva e para no 17 a 15 na tentativa de reação mineira. O Sesi Bauru volta da parada pressionando e pontuando nos bloqueios, até fechar em 25 a 20 no erro de saque adversário.
O quarto set começa com o Praia Clube em vantagem, mas o Sesi Bauru volta a pressionar no saque e bloqueio, empata em 12 a 12 e força o primeiro tempo do time visitante. O time da casa chega a virar na sequência de bloqueios, mas vê o Praia Clube se recuperar após o pedido de tempo, encaixando sequência de saques e segurando o Sesi Bauru em 15 a 17. O set segue equilibrado, mas o time de Bauru sofre para ter sequência de pontos e não tira a vantagem mineira, com o Praia Clube fechando em 22 a 25.
No tie break, o Praia Clube começa dominante nos saques, abre 0 a 3 e aumenta a vantagem para 3 a 9 nos dois pedidos de tempo do Sesi Bauru, que tem dificuldades na virada de bola. O time mineiro administra a vantagem no bom trabalho de saque e bloqueio e segura o Sesi Bauru até fechar em 6 a 15.
Superliga 25/26 de Vôlei Masculino
Calendário Sesi Bauru:
Sesi Bauru 3 x 0 Joinville Vôlei I 23/10 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sada Cruzeiro 2 x 3 Sesi Bauru I 27/10 I Ginásio Poliesportivo do Riacho, Contagem
Sesi Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei I 10/11 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Bauru 2 x 3 Praia Clube I 17/11 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Vôlei Renata x Sesi Bauru I 22/11 – 21h I Ginásio Taquaral, Campinas
Sesi Bauru x JF Vôlei I 29/11 – 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru
Vôlei Monte Carmelo x Sesi Bauru I 03/12 – 18h30 I Ginásio Raul Belem, Monte Carmelo
Sesi Bauru x Saneago Goiás I 09/12 – 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Bauru x Vôlei Guarulhos I 13/12 – 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Itambé Minas x Sesi Bauru I 17/12 – 19h I Arena UniBH, Belo Horizonte
Viapol Vôlei São José x Sesi Bauru I 20/12 – 21h I Farma Conde Arena, São José dos Campos