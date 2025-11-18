A região de Bauru registrou queda de 57,1% no número de mortes no trânsito em outubro deste ano, em comparação com outubro do ano passado, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Foram seis óbitos em 2025 contra 14 no mesmo mês de 2024. No acumulado de janeiro a outubro, a redução foi de 7,5%, com 135 mortes frente a 146 no ano passado. Já os sinistros com vítimas não fatais tiveram queda expressiva: 43,7% em outubro (175 registros contra 311 em 2024), e 33,3% no acumulado (2.146 contra 3.215).
Entre os modais, a maior redução no mês foi registrada entre motocicletas, com queda de 100% nos óbitos (nenhum em outubro de 2025 contra sete em 2024). As bicicletas seguiram a mesma tendência de queda, de 100%, com nenhum óbito neste ano contra um em outubro de 2024. Entre os pedestres, há estabilidade, com quatro óbitos em outubro de 2024 e quatro no mesmo mês de 2025.
Já os óbitos relacionados a automóveis tiveram aumento de 100%, passando de um em outubro de 2024 para dois em 2025. No acumulado, porém, os óbitos envolvendo acidentes com automóveis apresentaram queda de 10%, passando de 40 no ano passado para 36 neste ano.
Números do Estado
No Estado de São Paulo como um todo, a tendência também é de queda. Em outubro, foram 470 óbitos contra 526 em 2024. No acumulado de janeiro a outubro, a redução é de 1,7%, com 5.057 mortes em 2025 frente a 5.144 no mesmo período do ano passado. Os sinistros não fatais tiveram queda de 29,2% em outubro (8.175 registros contra 11.554 em 2024) e 22,5% no acumulado (88.845 contra 114.600).
Entre os modais, a maior redução no mês foi registrada entre automóveis, com queda de 18,2% (110 mortes em 2024 para 90 em 2025), seguida por pedestres, com 15,5% (110 para 93). As mortes em sinistros envolvendo motocicletas também diminuíram consideravelmente, passando de 248 em outubro de 2024 para 212 em 2025 (–14,5%). Já os ciclistas tiveram alta de 20% no mês (30 contra 36), mas no acumulado do ano a tendência é de queda, com redução de 3,2% (346 contra 335).
O Governo de SP apresenta nos próximos dias o primeiro Plano Estadual de Segurança Viária com a meta de reduzir pela metade o número de mortes no trânsito em cinco anos. As ações envolvem gestão de velocidade, fiscalização, vias seguras, melhoria de normas e eficiência no atendimento às vítimas.
Alinhado ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), o PSV-SP recebeu aportes e contribuições de diversos órgãos, como o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), entidades e representantes da sociedade civil, ampliados pela consulta pública realizada entre setembro e outubro deste ano. A coordenação ficou a cargo do Sistema Estadual de Trânsito (Sistran-SP).