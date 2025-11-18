A região de Bauru registrou queda de 57,1% no número de mortes no trânsito em outubro deste ano, em comparação com outubro do ano passado, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Foram seis óbitos em 2025 contra 14 no mesmo mês de 2024. No acumulado de janeiro a outubro, a redução foi de 7,5%, com 135 mortes frente a 146 no ano passado. Já os sinistros com vítimas não fatais tiveram queda expressiva: 43,7% em outubro (175 registros contra 311 em 2024), e 33,3% no acumulado (2.146 contra 3.215).

Entre os modais, a maior redução no mês foi registrada entre motocicletas, com queda de 100% nos óbitos (nenhum em outubro de 2025 contra sete em 2024). As bicicletas seguiram a mesma tendência de queda, de 100%, com nenhum óbito neste ano contra um em outubro de 2024. Entre os pedestres, há estabilidade, com quatro óbitos em outubro de 2024 e quatro no mesmo mês de 2025.

Já os óbitos relacionados a automóveis tiveram aumento de 100%, passando de um em outubro de 2024 para dois em 2025. No acumulado, porém, os óbitos envolvendo acidentes com automóveis apresentaram queda de 10%, passando de 40 no ano passado para 36 neste ano.

Números do Estado