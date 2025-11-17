A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria da Fazenda, informa que os contribuintes, pessoas físicas, tomadores de serviços do Programa Nota Fiscal Bauruense, têm até o dia 30 de novembro para indicar imóveis edificados localizados no município para abatimento de créditos no IPTU 2026.

Somente serão válidas notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas entre 1 de setembro de 2024 e 31 de agosto de 2025, conforme as regras do Programa Nota Fiscal Bauruense. Para efetivação do resgate dos créditos o contribuinte deve, exclusivamente, acessar o site oficial da prefeitura - www.bauru.sp.gov.br.

No portal, deve-se seguir o seguinte trajeto de acesso - ícone NF Bauruense/Programa Nota Fiscal Bauruense – ícone Acesso ao Programa Nota Fiscal Bauruense, ou acessar o link https://www2.bauru.sp.gov.br/financas/nfe/nfse.aspx?m=3