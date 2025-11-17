A Justiça de Bauru julgou parcialmente procedente a ação movida pela empresa Plaw Construções e Locação de Equipamentos Ltda contra a Prefeitura Municipal, declarando que a paralisação das obras de modernização da pista de atletismo “Antônio Milagre”, o 'Milagrão', no Jardim Prudência, ocorreu por culpa exclusiva da administração pública. A sentença foi proferida pela juíza Fernanda Lopes dos Santos, da Vara da Fazenda Pública, no último dia 12 de novembro.

O processo discutia a validade da rescisão unilateral (por parte da prefeitura) do contrato firmado em 2018 entre a empresa e o município, no valor de R$ 1,2 milhão, e a aplicação de multa de R$ 372 mil, além da inscrição da construtora no cadastro de inidôneos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). A juíza concluiu que a prefeitura descumpriu obrigações contratuais essenciais, especialmente por atrasar pagamentos por até nove meses e não corrigir falhas técnicas nos projetos de engenharia, o que inviabilizou a continuidade dos serviços. Com base nas provas documentais, testemunhais e periciais, a magistrada considerou que o município “não se desincumbiu do ônus de comprovar o adimplemento”, configurando mora administrativa.

A Prefeitura de Bauru informa ao JCNET que até o momento não foi notificada sobre a decisão e que, assim que isso ocorrer, vai preparar a defesa e recorrerá.