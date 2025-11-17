Nesta segunda-feira (17) é celebrado o Dia do Gato Preto, data que tem como objetivo combater o preconceito e os mitos associados a esses felinos. Em apoio à causa, a Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), promove uma campanha de conscientização que busca desmistificar esses animais, ressaltando sua beleza e incentivando a adoção responsável.

Os gatos de pelagem preta ainda são alvo de superstições e, por isso, muitas vezes sofrem com maus-tratos e abandono. A ação visa alertar a população sobre as dificuldades que esses felinos enfrentam para serem adotados, impulsionadas por antigas crenças que os associam ao azar.

Como parte da campanha, a Semab convida a população a assistir ao curta-metragem ‘Flow’, uma animação que narra a história de um gato preto que perde seu lar em uma enchente e precisa se reinventar. A obra propõe uma reflexão sobre a importância de respeitar e proteger todos os seres vivos.